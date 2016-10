Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „După ce ne întâlnim, el nu mai vorbește cu mine”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Numele meu este Andreea şi aş vrea mult să îmi explici ceva ce eu nu reuşesc nicicum să înţeleg. Se întâmplă că de vreo 5 ani şi jumătate să am un iubit. Ne înţelegem aşa şi aşa, însă din punct de vedere sexual ne potrivim extraordinar de bine. Eu sunt o fire mai romantică, el e mai rece, mai dur, şi mult mai în vârstă decât mine. Au fost tot felul de episoade între noi: la început eu am „tras” de relaţia asta şi m-am zbătut mai mult pt ca ea să meargă, apoi eu am vrut să renunţ, el nu m-a lăsat, ne iubim (cred că eu pe el mai mult), dar relaţia asta nu va duce nicăieri, pentru că el este căsătorit, şi eu sunt divorţată. Am ajuns foarte intimi şi suntem dependenţi unul de celălalt, nu putem renunţa nici eu la el, nici el la mine. Şi, sinceră să fiu, nici nu vreau. Ceea ce mă deranjează pe mine foarte tare şi nu înţeleg este următorul aspect al relaţiei noastre: de fiecare dată după ce ne întâlnim, el nu mai vorbește cu mine. Nu-mi mai scrie, nu-mi mai răspunde la telefon şi apare cu texte şi scuze aiurea, care mie nu-mi plac. Nu consider normal un astfel de comportament. Revine după câteva zile (de regulă 1-2 zile), îmi repetă că nu are rost să mă necăjesc şi să mă supăr din asta, că a fost foarte ocupat, că bineînţeles că „m-am gândit la ţine tot timpul”, că „ştii foarte bine că nu pot trăi fără tine”, dar….nu înţeleg.