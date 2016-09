Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Ne despart 12.000 km, iar el nu va putea călători în următorii ani”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Numele meu este Emanuela. Eu am o relație cu un băiat, de opt ani de zile. Pot să zic că mai mult avem o relație virtuală, ne-am văzut abia anul trecut (am făcut eu pasul și am călătorit până la el) de când suntem împreună, el fiind la celălalt capăt al lumii. Ne despart mai exact 12.000km. Hotărâsem să ne vedem peste două luni de la plecarea mea, dar au intervenit anumite probleme printre care moartea mamei lui, răpusă de cancer. Anul acesta, el trebuia să vină, dar situația la el în țară este foarte proastă, astfel că nu cred că va putea călători în următorii ani. Cu timpul, de la aflarea acestei vești, eu… m-am cam îndepărtat. Am vorbit să ne despărțim, dar ne este destul de greu, pentru că ne iubim. Nu știu ce se va întâmpla, în prezent, nu suntem bine, dar rămâne de văzut. Orice sfat este binevenit.

Mulțumesc!