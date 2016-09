Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am o relație cu un bărbat însurat, dar cineva a aflat de noi. De atunci totul s-a schimbat”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am 26 de ani, am o relaţie cu un bărbat care este căsătorit şi are 27 de ani, ne-am cunoscut prin intermediul cuiva apelând la ajutorul meu. În schimb, totul parcă de atunci s-a schimbat pentru amândoi. Ne înţelegem foarte bine, ne iubim foarte mult, a făcut foarte multe sacrificii pentru mine, mi-a demonstrat că mă iubeşte şi că ar renunţala tot pentru mine. Îmi este foarte greu să accept situaţia. Am avut multe discuţii de genul că la un moment dat totul se va termina, iar el a spus că ar înnebuni dacă m-ar vedea lângă altcineva, mi-a făcut foarte multe surprize este foarte atent şi grijuliu. Eu sunt o fire mai acidă, impulsivă, mă supăr din orice.

Toate până la un moment dat când a aflat cineva de noi, din vina mea, deşi el mă avertizase să am grijă. I-a fost foarte teamă de repercursiuni şi de atunci totul s-a schimbat. Nu mai este la fel de iubitor parcă îmi vorbeşte şi mai răstit. Suntem în continuare împreună, însă nu mă pot stăpâni simt că totul s-a sfârşit, pentru mine el înseamnă foarte mult îl iubesc enorm. Este o poveste de dragoste la care nu aş renunţa pentru nimic din lume. Am renunţat la a-mi vedea de viaţamea numai de dragul lui, este totul pentru mine. Iar el ştiu că mă iubeşte, numai că de când cu acea întâmplare, simt că s-a distanţat este mai diferit :'(

Ştiu, părerea mea de la început a fost că nu ar fi trebuit să-mi asum un risc atât de mare, dar …m-am îndrăgostit, mi-a oferit tot ceea ce am avut nevoie, fără să ştie copilăria mea şi viaţagrea pe care am trăit-o. Întotdeauna mi-a fost alături, este un om pe care nu ai cum să nu-l iubeşti, ştie să mă facă să râd atunci când faţă mi-este încrâncenată, ştie să mă calmeze când sunt nervoasă. M-a făcut să trăiesc lângă el ce nici prin gând nu mi-a trecut că am să trăiesc vreodată. Am discutat despre ce s-a întâmplat, mi-a spus că mă iubeşte şi că nu renunţă la mine, pentru că de când mă cunoaşte s-a schimbat datorită mie.

Însă mie tot mi se pare că este schimbat, este altfel decât cum era înainte. Eu am încercat să fiu mai tandră şi iubitoare decât înainte, să-i spun vorbe frumoase să-i arăt cât mai mult interesul meu însă … :'( nu aş renunţa la el, nu pot face asta. Atunci când suntem unul lângă celălalt este mai mult decât perfect.

Ce ar trebui să fac?