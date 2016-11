Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am o relaţie de 10 ani. Nu ne-am mutat împreună și mereu i-a pus pe alţii pe primul loc. Acum am cunoscut un băiat”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am o relaţie de 10 ani cu un băiat. Deşi avem 10 ani de relație, nu ne-am mutat împreună, pentru că el nu prea și-a dorit asta. Cred că îi convine situaţia de a sta cu părinţii, deoarece nu contribuie la cheltuieli. Şi anul acesta tot l-am bătut la cap că trebuie să facem o nuntă, iar noi să ne mutăm împreună, să vedem cum ne înţelegem. A rămas să facem nuntă în 2018.

Dar în toţi aceşti ani, mereu i-a pus pe alţii pe primul loc, prietenii, fratele. Iar eu, chiar dacă nu îmi convenea lăsăm de la mine.

El are 27 de ani. Problema e că timpul trece şi am ajuns să mă simt singură în relaţia asta. Nu îmi ia şi el o floare, nu mă simt alintată, răsfăţată. Gesturile astea mici pentru noi, femeile, contează foarte mult.

Acum ceva timp am cunoscut un băiat. Şi de două săptămâni am început să vorbim în fiecare zi. Am început să îl plac, îmi place cum gândeşte. El are ceea ce îmi lipseşte mie în relaţia asta. Am vorbit cu iubitul, i-am explicat că mă neglijează şi am ajuns să ne vedem din cauza muncii doar în weekend. Am zis să mai dau relaţiei o şansă, dar parcă nu mai simt nimic pentru el şi nu înţeleg de ce. O fi din cauza băiatului pe care l-am cunoscut? Am nevoie de un sfat.