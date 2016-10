Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Am rămas însărcinată în timp ce el era deja cu o altă fată”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am si eu o mică problemă… De fapt, nu prea e mică… Eu am 20 de ani și sunt cu un băiat mai mare ca mine cu 10 ani… Suntem împreună de trei ani, timp în care s-au întâmplat multe lucruri. În primul an, m-a înșelat, am trecut cu vederea. După aceea, a fost cu o fată, dar noi ne vedeam și în timpul când era cu aceea fată, bineînțeles, eu știam, dar îl iubeam mult. Anul trecut, am rămas însărcinată și, în acest moment, avem împreună un băiat. Înainte să răman însărcinată, el mai vorbea cu acea fata și, cum a auzit că are un copil, a rămas cu mine. În acest moment, este plecat afară, la muncă pentru câteva luni bune, dar problema e că nu știu ce simte el pentru mine. Câteodată, îmi pare rău că am trecut cu vederea atâtea lucruri și că nu am renunțat la el. Îmi este teamă și mereu mă gândesc dacă sta cu mine doar pentru copil sau dacă o să mă lase. Încă nu suntem căsătoriți, deși își face planuri, dar nu știu dacă e iubire… Nu mai știu ce să cred…