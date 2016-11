Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Suntem prieteni cu beneficii, dar el mai are o fată cu care se află în aceeaşi situaţie”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Alexandra, am 25 de ani şi sunt într-o dilemă foarte mare. De aproape 6 luni sunt îndrăgostită de un băiat cu șase ani mai mare decât mine, fost coleg de muncă. Până la urmă mi-am făcut curaj să îi vorbesc şi de aproape trei luni suntem într-o situaţie care pe mine mă jenează.

Am acceptat să ieşim ca amici şi acum suntem şi prieteni cu beneficii. Motivul pentru care ţi-am scris este faptul că respectivul băiat mai are încă o fată cu care se află în aceeaşi situaţie: de prieteni cu beneficii. Mi-a spus de la început că nu vom ajunge la alt statut decât de prieteni şi friends with benefits.

Ce mă sfătuieşti să fac? Să renunţ sau să continui? Aş dori să rămână confidenţial ce am vorbit noi.