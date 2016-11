Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Vine din când în când, vorbim puţin şi pleacă. L-am rugat să ne despărţim, dar nu este de acord”

Dragă Adela,

Am 37 de ani. Timp de 16 ani am fost căsătorită şi chinuită de familia fostului soţ. Acum 3 ani m-am despărţit şi nu mai aveam încredere în oameni. Cu un an înainte mi-a intrat în viaţă alt barbat. În primele 6 luni a fost frumos şi am trăit după aceea împreună timp de 5 luni. Din cauza serviciului ne-am despărţit casele, dar totul mergea bine. Încet, încet el s-a îndepărtat, iar eu am început să nu mai am încredere în el.

Vine din când în când, bea o cafea, vorbim puţin şi pleacă la fel ca un vecin sau ca un prieten. Acum totul este rău şi l-am rugat să ne despărţim, dar nu este de acord. Spune că mă iubeşte, iar datoriile pe care le are îl fac nefericit. Dar de când ne-am cunoscut are aceste datorii şi era bine. Peste o lună datoriile se termină şi nu o să mai aibă probleme financiare, dar el este nefericit. Te rog, spune-mi tu, ce să fac?