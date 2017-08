Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am vrut să ne despărțim de trei ori până acum și de fiecare dată a încercat să se sinucidă”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Eu și iubitul meu nu ne mai înțelegem. Suntem împreună de 3 ani, iar certurile dintre noi sunt tot mai dese. Nu m-a lovit niciodată și nu cred că o va face, dar este labil psihic. Am vrut să ne despărțim de trei ori până acum și de fiecare dată a încercat să se sinucidă după ce am părăsit casa în care locuiam împreună și care este a lui. Prima dată a luat foarte multe pastile și am crezut că a făcut asta doar pentru a mă impresiona, dar m-am întors la el. A doua oară și-a tăiat venele, a ajuns în comă la spital, dar a fost salvat. M-am întors la el de spaimă. A treia oară s-a aruncat de la etajul 5. A supraviețuit, a stat în spital două luni. Mi se pare un coșmar ceea ce trăiesc. Efectiv nu poate trăi fără mine și vrea cu adevărat să moară atunci când plec de lângă el. La psiholog nu vrea să mergem, am încercat toate metodele de a-l convinge să facă asta sau să discutăm noi doi, în profunzime, această problemă, să-l facă să înțeleagă că există viață și după mine. Privește în gol și nu spune nimic. Mă simt epuizată, prizonieră, simt că viața mea nu-mi mai aparține și că trăiesc un coșmar. Ce să fac? Te rog, ajută-mă.