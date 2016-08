Adriana Bahmuţeanu s-a săturat de procesele pe care le are cu fostul ei soţ, Silviu Prigoană. În septembrie, după vacanţă, ea va începe din nou să se prezinte zilnic la tribunal.

Deşi au divorţat în urmă cu mai bine de un an, Adriana Bahmuţeanu şi Silviu Prigoană au în continuare procese. Omul de afaceri a dat-o în judecată şi pe fosta lui soacră, iar din luna septembrie, după vacanţa magistraţilor, vor începe şi procesele.

„Decât să stau ca o cucuvea în casă, am zis să ies la mare, să mă văd cu prietenii. Mi-am încărcat cât de cât bateriile. În septembrie începe Apocalipsa, ziua și procesul. Dimineața o să merg la tribunal și după-amiază la emisiune. Are proces cu școala, are mama proces, am eu. O să îi duc la școala la care aparținem. Nu e nimeni nebun să țină copilul neșcolarizat. În septembrie trebuie să mă clonez. Când voi termina cu procesele, nu mai vreau să văr avocat, nimic. Vreau să terminăm cu circul ăsta. Nu am nimic cu dânsul, îi doresc să fie fericit, s-a însurat acum, îi doresc „Casă de piatră”.

Copiii şi-au mai revenit, sunt la liniştiţi. Înainte erau mult mai agitaţi”, a spus Adriana Bahmuţeanu, la Antena Stars.