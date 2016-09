Ahmad Khan Rahami ar fi acționat singur în atentatul din New York! Poliția nu mai caută alți suspecți. Cauțiune de 5.200.000 $

Poliția nu mai caută nici o persoană pentru atentatul de la New York după arestarea luni a unui american de origine afgană, a afirmat primarul New Yorkului, Bill de Blasio, lăsând să se înțeleagă că suspectul ar fi acționat singur în oraș.

În acest stadiu, nu mai căutăm alt individ”, a declarat primarul într-o conferință de presă, precizând că nu mai există indicii că ar mai exista și alte bombe sau suspecți, însăă investigația continuă.

Reprezentantul FBI William Sweeney a precizat în aceeași conferință de presă că nu dispune de nici o informație în legătură cu o eventuală „celulă” teroristă care a operat în oraș, după ce luni publicațiile anunțaseră că în spatele celor trei atacuri din SUA din weekend s-ar afla o celulă teroristă activă în SUA, extrem de bine organizată.

Ahmad Khan Rahami, bărbatul care era căutat pentru a fi interogat în legătură cu bombele din New York și Seaside Park, New Jersey, se pare că are legături și cu dispozitivele explozive găsite duminică noaptea în Elizabeth, New Jersey. El a devenit cel mai căutat bărbat din America și a fost capturat luni seara după ce a fost recunoscut de un polițist într-un bar din New Jersey la 50 de ore de la explozia din Manhattan. Suspectul a tras în polițist și a fugit, însă după un schimb de focuri în stradă cu oamenii legii, el a fost rănit și capturat. Acesta a fost dus la spital și a suferit o intervenție chirurgicală la un picior în care a fost împușcat.

Rahami a devenit religios după ă călătorie în Afganistan

El a reafirmat că poliția va fi deosebit de „numeroasă și vizibilă” la New York după atentat și din cauză că în această săptămână are loc Adunarea Generală a ONU la care sunt așteptați să participe zeci de șefi de state din lumea întreagă.

Primarul Chris Bollwage al orașului Elizabeth din New Jersey, unde suspectul își avea reședința, a afirmat într-o conferință de presă separată că Ahmad Khan Rahami „nu se afla pe radarul” poliției locale.

Autoritățile l-au identificat după amprente

Rahami, care este spitalizat, a fost pus sub acuzare luni noaptea pentru tentativa de a ucide ofițeri de poliție și i s-a stabilit o cațiune de 5.200.000 de dolari, potrivit AP. Procurorii federali nu au anunțat încă și acuzațiile privin bombele din New York și New Jersey.

Rahami locuia cu familia lui deasupra unui restaurant în orașul Elizabeth. UN prieten de al lui a declarat că tânărul de 28 de ani a devenit religios după ce s-a întors dintr-o călătorie în Afganistan, în urmă cu câțiva ani. Cu toate acestea, clienții restaurantului familiei lui au spus că Rahami părea mai dispus să vorbească despre mașini decât despre credință.

Autoritățile au început să îl caute după ce amprentele și testele ADN obținute de la unul din locurile din New York unde pusese bombe, cât și camerele de supraveghere le-au ajutat să îl identifice, potrivit unor oficiali.