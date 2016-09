Alarmă! Horia Tecău s-a accidentat la genunchi și ar putea rata restul sezonului!

Horia a simţit dureri la genunchi înainte de Jocurile Olimpice de la Rio, dar nu a respectat sfatul medicului, care i-a transmis să nu participe la competiţia din Brazilia. Tecău a riscat, dar acest lucru ar putea să îl coste scump.

Câştigătorul de anul trecut al Turneului Campionilor va efectua un RMN pentru a afla verdictul şi, în cazul în care accidentarea e una serioasă, lucru probabil, ţinând cont de durerile pe care acesta le are, va fi nevoit să renunţe la turneele din următoarea perioadă, cele din Asia.

Ratează Turneul Campionilor?

Dacă acest lucru se va întâmpla, Tecău va pierde şi Turneul Campionilor. El şi Jean-Julien Rojer sunt pe locul 9 în clasamentul Race Doubles, în condiţiile în care la turneul de final de sezon ajung primele 8 perechi. Citește și... Ce mult a crescut fetiţa Andrei! Imaginea postată de artistă pe Facebook i-a adus mii de like-uri

În acest an, Tecău şi Rojer au fost eliminaţi în sferturi la Australian Open, în turul secund la Roland Garros, în primul tur la Wimbledon şi în optimi la US Open. Au fost performanţe mult mai slabe la turneele de Grand Slam decât în 2015, când perechea româno-olandeză a bifat semifinale la Melbourne şi Roland Garros, titlul la Wimbledon şi sferturi la New York.