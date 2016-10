Alegeri SUA 2016| Un sediu al Partidului republican a fost incendiat

Cu doar trei săptămâni, înainte de alegerile prezidențiale, un sediu al partidului republican din statul american Carolina de Nord a fost atacat sâmbătă noaptea cu material incendiar, iar o clădire adiacentă a fost vandalizată cu graffiti cu textul „Republicani naziști, plecați din oraș, dacă nu…”, informează Daily Mail.

Este vorba despre sediul Partidului Republican din Hillsborough, districtul Orange, iar substanța inflamabilă a fost aruncată într-o printr-o fereastră, s-a aprins în interior și a ars o parte din mobilier și a deteriorat clădirea, apoi s-a stins.

Clădirea de alături a fost vandalizată cu graffiti, realizat cu spray cu vopsea. Mesajul conținea o svastică și textul „Nazi Republicans leave town or else” („Republicani naziști, plecați din oraș, dacă nu…”).

Sediul este complet distrus, potrivit lui Dallas Woodhouse, director executiv al Partidului Republican din Carolina de Nord. „Indiferent dacă sunteți republicani, democrați sau independenți, toți americanii ar trebui să fie indignați de acest atac plin de ură și violent la adresa democrației noastre”, a spus el.

Un alt membru al partidului republican a catalogat acest incident drept un act de „terorism politic”.

„Acest act profund tulburător reprezintă mult mai mult decât vandalizarea unei proprietăți. El amenință intenționat siguranța comunității noastre folosind focul, iar mesajul său plin de ură subminează decența, respectul și integritatea în participarea civică”, a declarat și primarul din Hillsborough, Tom Stevens.

Candidata la președinția SUA din partea Partidului Democrat, Hillary Clinton, a postat duminică pe Twitter un mesaj în care califică atacul drept „oribil și inacceptabil” și se declară recunoscătoare că n-a fost nimeni rănit.

Adversarul său republican, Donald Trump, a folosit aceeași rețea socială pentru un alt mesaj, acuzând partidul democrat pentru acest incident: „Animalele care o reprezintă pe Hillary Clinton și Democrații din Carolina de Nord tocmai au atacat sediul nostru din districtul Orange, pentru că noi câștigăm”.

Animals representing Hillary Clinton and Dems in North Carolina just firebombed our office in Orange County because we are winning @NCGOP

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 octombrie 2016