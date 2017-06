Alegerile legislative din Marea Britanie | Cum ”au bombardat” jihadiștii cariera Theresei May

În cursul zilei de miercuri, britanicii sunt așteptați la urne pentru a alege membrii parlamentului. Alegerile legislative anticipate, convocate de Theresa May în urmă cu 7 săptămâni, vin după o campanie electorală agitată, umbrită de două atentate teroriste în tot atâtea săptămâni.

În urmă cu șapte săptmâni, primul ministru Theresa May a anunțat, în mod neașteptat, alegerile anticipate din 8 iunie, încercând să-și consolideze majoritatea parlamentară înainte de începerea negocierilor pentru Brexit și să câștige mai mult timp pentru a face față divorțului de UE.

Dar campania electorală a fost plină de răsturnări de situație, inclusiv cel mai mortal atac terorist cu care s-a confruntat Marea Britanie de la atentatele de la metrou din 2005.

Atacurile jihadiștilor de la Manchester Arena și apoi de la London Bridgte au atras atenția asupra lacunelor din domeniul securității naționale. Pe lângă asta May a fost forțată să renunțe la o promisiune privind politica de asistență socială într-o mișcare despre care specialiștii spun că nu are precedent în istoria campaniilor electorale britanice.

„Oferiți-mi sprijin la secțiile de votare pentru a putea lupta cu Bruxellesul. În cazul în care negocierile vor fi făcute greșir consecințele vor fi grave”, a fost mesajul premierului în ultima zi de campanie.

May a declarat în repetate rânduri că poate obține un acord de ieșire din UE în favoarea Marii Britanii, în timp ce adversarii săi vor ruina economia în valoare de 2,5 trilioane a țării în urma negocierilor cu UE.

Sondajele dinaintea scrutinului indică o victorie a conservatorilor conduși de Theresa May, dar rezultatul va fi un eșec pentru premierul care a convocat alegerile anticipate pentru a-și consolida puterea, ceea ce pare prea puțin probabil în condițiile date.

Dacă nu va reuși să depășească avansul de 12 mandate pe care l-a moștenit de la David Cameron, jocul electoral al Therei May este un eșec și autoritatea ei va fi subminată în interiorul partidului, dar și în fața celor 27 de lideri UE cu care trebuie să negocieze.

În urmă cu șapte săpămâni, când a surprins atât partidele de opoziție cât și piețele financiare, prin convocarea alegerilor anticipate, partidul Conservator avea un avans în sondaje de peste 20 de procente și analizele indicau o victorie clară cu o majoritate care se apropia de cea obțintă de Margaret Thatcher în 1984.

Dar formațiunea politică a lui May a pierdut sistematic în ultimele trei săptămâni, ajungându-se ca unele sondaje să o dea cu un avans de doar un punct procentual în fața laburiștilor lui Jeremy Corbyn. De altfel, liderul Tory, care era văzut de mulți ca un socialist radical pe care îl așteaptă una dintre cele mai grave înfrângeri din istoria formațiunii politice, a reușit o campanie foarte bună șia recuperat diferența față de conservatori, ajutat e drept și de anumiți factori externi.

Atacurile teroriste, posibilă lovitură de grație pentru May

Ultimele două săptămâni de campanie electorală au fost marcate de cele două atacuri teroriste care au lovit Marea Britanie. Mai întâi a fost atentatul sinucigaș de la Manchester Arena de pe 22 mai și apoi, cu doar câteva zile înaintea scrutinului cel de la London Bridge.

Corbyn nu a ezitat nicio secundă să atace partidul Conservator pe problema securității și criticând-o pe May pentru scăderea numărului de polițiști în perioada în care era ministru de Interne. În replică, May a promis că va găsi o soluție pentru a extermina extremismul religios de pe teritoriul țării și că va întări puterile poliției. ”Dacă legislația privind drepturile omului ne va împiedica, o vom schimba astfel încât să ne asigurăm că putem oferi mijloacele necesare combaterii unor suspecţi de terorism”, a spus May într-un interviu acordat ziarului Sun.

Un număr de 29 de persoane şi-au pierdut viaţa în atentatele teroriste de la Manchester Arena şi de pe London Bridge.

Ultimele zile ale campaniei electorale au fost dominate de discuţii despre securitate şi tăierile bugetare care au afectat siguranţa publică în urma mandatului Theresei May la conducerea ministerului de Interne. Reprezentanţii opoziţiei i-au criticat extrem de dur pe conservatori pentru tăierile bugetare care au vizat forţele poliţieneşti din Marea Britanie.

Anterior, May a precizat că ar putea să ia în considerare o extindere a perioadei în care suspecţii pot fi reţinuţi fără nicio acuzaţie până la 28 de zile, după ce această perioadă a fost redusă în urmă cu şase ani la 14 zile.

”Spunem că ar putea să existe circumstanţe pentru a face asta. Voi asculta ce cred poliţiştii şi serviciile de securitate că este necesar să facem”, a declarat premieurl britanic într-un interviu pentru The Sun.

Liderul liberalilor-democraţi a acuzat-o pe premier că a lansat o cursă a înarmării nucleare în legislaţia antiterorism din Marea Britanie.

Citește și: ANALIZĂ | Va fi anulat Brexitul dacă Theresa May pierde alegerile de mâine?