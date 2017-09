Alertă la FCSB. Florin Tănase a ajuns pe perfuzii și este incert pentru meciul cu Viktoria Plzen, programat joi seară, de la ora 22:05, pe Arena Națională, în debutul grupei G din Liga Europa.

Mijlocaşul de 22 de ani a suferit un virus stomacal, iar staff-ul medical i-a pus perfuzii.

Becali a dezvăluit că Tănase are probleme de sănătate, iar doctorii echipei sunt într-o cursă contracronometru pentru a-l recupera. Dacă nu se va reuşi acest lucru, cel mai probabil Coman îi va lua locul în primul „11”.

„S-ar putea să nu joace Tănase. Așa am înțeles. Am vorbit cu MM Stoica și mi-a zis că Tănase a avut nu știu ce problemă la stomac. Mi-a spus că i-au făcut perfuzie. Nu știu exact ce are. Vom vedea ce va fi”, a spus Becali la Pro X.

Nicolae Dică nu-i va folosi pe Teixeira – accidentat – şi Enache – neinclus în lot.

Cum ar putea arăta FCSB cu Plzen:

Niță – Benzar, Planic, Bălașa, Morais – Pintilii, Nedelcu – Golofca, Budescu, Tănase (Coman) – Alibec