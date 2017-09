Amazon a anunțat că va face o verificare a algoritmilor săi, după ce o investigație a arătat că aceștia pot recomanda utilizatorilor ce ingrediente să cumpere pentru a putea construi o bombă, potrivit Reuters.

Clienții puteau face acest lucru apelând la funcțiile “Frequently bought together” (Cumpărate frecvent împreună –n.r.) și “Customers who bought this also bought” (Clienții care au cumpărat asta au mai achiziționat și – n.r.).

Numai că postul britanic Channel 4 News a arătat săptămâna trecută că algoritmul sugerează ce bunuri să cumperi pentru a putea produce explozici. Investigația vine la câteva zile după ce o bombă artizanală a fost detonată în rețeaua de metrou de la Londra.

Ingredientele sunt disponibile legal pentru cumpărături, dar erau incluse la recomandări în secțiunea de chimicale.

De asemenea, și alte materiale care pot fi folosite în bombe artizanale, precum bile de rulmenți sau sisteme de aprindere, erau disponibile pe site.

Ce spune gigantul american

Compania a afirmat că vinde numai produse care sunt legale în Marea Britanie, dar a anunțat că va verifica modul în care lucrează algoritmii pentru a se asigura că aceste produse sunt prezentate într-un mod corespunzător.

De asemenea, Amazon cooperează cu forțele de ordine atunci când circumstanțele sunt necesare, pentru a le asista în investigațiile acestora.

Explozia unei bombe artizanale din metroul londonez a rănit 30 de oameni.

Fotografiile de pe rețelele de socializare arătau că dispozitivul era ținut într-o găleată albă de plastic. Aceasta a făcut ca garnitura să fie cuprinsă de flăcări, deși părea cp nu a explodat cu totul.