Alina Sorescu, schimbare de look înainte de botezul celei de-a doua fetițe

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu se pregătesc intens pentru botezul celei de-a doua fetițe. Artista și-a schimbat total look-ul înainte de marele eveniment, ce va avea loc peste doar câteva zile.

Alina Sorescu a ales deja meniul de la botez. „Degustarea e un moment important sa vedem ce vor avea invitatii pe masa. Ne-am dorit sa avem elemente traditionale. Vom avea vreo 200 de invitati si vreo 50-60 de copii”, a spus Alina Sorescu la Kanal D. Înainte de botezul fetiței, Alina a făcut o schimbare radicală de look. „Alăptez așa că nu pot să țin vreo dieta, așa că.. Mai am un pic de dat jos, dar ușor, ușor. Nu m-am stresat prea mult din cauza asta. Într-o zi am ajuns acasa și arătam asa. Am făcut această schimbare de look pentru mine și indirect și pentru Alex. E bine din când în când că vii cu ceva nou într-o căsnicie”, a spus Alina Sorescu la „Teo Show”.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, 6 ani de căsnicie

În toamna anului 2010, cântăreața și designerul deveneau oficial o familie. De atunci, Alexandru Ciucu a promis să-i dăruiască soției sale un inel cu ocazia celebrării nunții. Pe 11 septembrie, cei doi contorizează 6 ani de căsnicie, 7 ani de logodnă și 8 ani de când se cunosc. Iată că darul din acest an a fost unul atipic.Cei di ne-au oferit un interviu în care ne-au povestit cum e după 6 ani de mariaj și ce au de gând să facă azi, pentru a marca momentul