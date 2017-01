Ambasadorul SUA în Canada a anunțat că demisionează, în urma cererii echipei lui Trump

Ambasadorul american în Canada, Bruce Heyman, este unul dintre primii reprezentanți diplomatici care s-au conformat cererii echipei președintelui ales, Donald Trump, de a demisiona înainte de sosirea sa la Casa Albă.

„Așa cum s-a solicitat, demisionez din funcția de ambasador al Statelor Unite în Canada, cu efect din 20 ianuarie”, a scris, pe Twitter, Bruce Heyman, un apropiat al președintelui Barack Obama.

As requested I have resigned as US Ambassador to Canada effective 1/20. @vshey & I will depart on or around that date. #cdnpoli #uscanada

— Bruce A. Heyman (@BruceAHeyman) 6 ianuarie 2017