Andreea Bănică, de peste 20 de ani cu același bărbat! Cântăreața Andreea Bănică are o relație de peste 20 de ani cu Lucian Mitrea, bărbatul care i-a devenit soț, în anul 2008, cei doi având împreună doi copii, un băiețel (Noah Andrei) și o fetiță (Maria Sofia).

Andreea Bănică nu doarme fără băiețelul ei. Iată metoda inedită la care a apelat pentr a-l ține aproape pe Noah. Însă, la un moment dat, Andreea Bănică a apărut în cea mai tandră ipostază cu fiica ei. Cât de dulce e Sofia!

Andreea (38 de ani) s-a născut în data de 21 iunie 1978, la Eforie Sud, în județul Constanța.

A făcut parte din grupul Exotic, împreună cu Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, după care a înființat trupa Blondy (2001-2005), alături de Cristina Rus.

Apoi a ales o carieră solo, câștigând mai multe premii la festivaluri precum Romanian Music Awards, Romanian Top Hits, Mtv European Music Awards sau Balkan Music Awards.

Revenind la cei doi, Andreea Bănică dă din casă și, la un moment dat, chiar a vorbit despre certurile cu soțul său. Dar, peste toate, rămân amintirile frumoase, iar artista le-a împărtășit fanilor un moment foarte plăcut din viața sa…

“M-am gândit să vă povestesc vouă, celor ce nu știați, cum m-am cunoscut cu Lucian și am ajuns astăzi să avem o relație frumoasă și 2 copii minunați!

Ne-am cunoscut în liceu. Am făcut amândoi Liceul Teoretic din Eforie Sud. El era din Eforie Nord și făcea naveta. Eu clasa a 10-a, el a intrat în a 9-a, deci cu câteva luni mai mic decât mine. Fiind boboc, s-a organizat balul bobocilor, unde eram invitate și noi, fetele din a 10-a, pentru că eram o clasă de fete frumoase, se spunea atunci.

M-am gătit și, împreună cu o colega de-a mea ne-am dus la bal. Acolo, Lucian cu vărul său au pus ochii pe noi. Ca să nu se supere, au dat cu banul să vadă care cu cine cade. Dând cu banul, prietena mea a căzut cu Lucian, iar eu cu verișorul lui. Pfff!!! Am dansat toată noaptea, ne-am distrat, ne-am plimbat pe faleză, toți dornici să ne facem iubiți, iubite. Nici măcar nu știam să sărut și mă simțeam super prost și evitam să fiu sărutată de către verișorul lui Lucian. Țin minte că îmi căzuse cu tronc și îmi plăcea foarte mult de el. După bal eram prietena lui, ieșeam în oras, la film, la cofetărie, însă însoțiți mai tot timpul de vărul lui, Lucian.

A durat câteva luni ca Lucian să își dea seama că de fapt el mă place mult și îi tot băga „fitile” vărului lui pentru a renunța la mine, deși nu îi spusese că mă place. Venea la mine fără să știe vărul lui, îmi aducea maimuțoi pe care îi dădea cu parfumul lui preferat, flori, mă scotea la plimbare și îmi zicea mereu că vărul lui nu are timp, că umblă cu altele etc. Încerca să mă câștige și să mă facă să renunț la vărul lui pentru a lega o prietenie cu mine. Făcând asta ceva timp, m-am îndragostit. De cine? De Lucian, preferatul fetelor din toată școala. M-am îndrăgostit lulea, iar perioada urmatoare a fost cu bune, cu rele, cu promisiuni și jurăminte. Era tot timpul lângă mine, mă ducea la bunici, mă aducea de la bunici acasă. Mă scotea pe faleză, pe malul mării, ne plimbam pe dig, unde am învățat să sărut și unde a avut loc primul sărut. Nu am uitat nici acum acel moment de emoție mare când îmi tremurau picioarele și mâinile și îmi puneam tot felul de întrebări: oare l-am sărutat bine?

Nu am uitat zgomotul valurilor mici care loveau pietrele mari și îți dădeau acea stare de liniște și confort mental. Nu am uitat drumul până acolo, destul de departe de casa mea și luminile aprinse din loc în loc ce dezvăluiau siluetele a două suflete frumoase care, fără să știe, porneau pe drumul vieții presărat cu momente grele și frumoase, momente de neuitat!

Și da, s-a întâmplat să fiu sărutată și cucerită de bărbatul vieții mele. Mi-am jurat că cel care mă va atinge prima oară va fi soțul meu și tatăl copiilor mei. Astăzi, după 23 de ani, sunt împreună cu „același iubit”, Lucian. Îi spun în fiecare zi că îl iubesc și că îmi doresc să nu treacă zi în care să nu fiu sărutată de el, iar Sofia Maria și Noah Andrei întregesc familia noastră dragă cu zâmbetele și inocența lor”, a scris Andreea Bănică, pe blogul său, andreeabanica.com.

Andreea Bănică este una dintre cele mai bine cotate artiste de pe piața muzicală. În prezent se bucură de faimă și de bani, însă puțină lume știe că ea de mică a reușit să obțină venituri prin forțe proprii.

“Sunt un om care știe valoarea banului și știe cum se fac banii. Muncesc, sunt un om căruia îi place munca și care muncește pentru ceea ce are. Nu am stat niciodată să îmi dea nimeni nimic de-a gata. Nu sunt genul și atunci apreciez foarte mult ceea ce fac, cum fac și cum muncesc”, ne-a mărturist ea.