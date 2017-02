Andreea Diaconu, pe coperta Vogue Spania pentru a patra oară. Ce dezvăluiri a făcut românca

Andreea Diaconu a fost recent în Sevilia, Spania, unde a fost protagonista unei ședințe foto pentru revista Vogue. Ea apare pe coperta ediției din luna martie.

Superba româncă, stabilită peste Ocean, dă o adevărate lecție de naturalețe și stil în pictorialul realizat pentru revista spaniolă ”Vogue”, unde face și câteva dezvăluiri despre ea și familia ei.

Într-un video realizat de jurnaliștii publicației, Andreea Diaconu povestește că îi place foarte mult Spania și întotdeauna a fost încântată de vacanțele aici. Ea a povestit că prima dată a mers în peninsula iberică la vârsta de 14 ani cu mama ei și de atunci revine aproape în fiecare an. În plus, bucureșteanca susține că a început să învețe limba spaniolă încă de la vârsta de cinci de la bunica ei, care era pasionată de telenovelele mexicane.

Românca Andreea Diaconu, mai sexy ca niciodată. Provocatoare și flexibilă în lenjerie intimă!

Andreea a pozat pentru a patra oară pe coperta publicației spaniole. Diaconu a început să cocheteze cu modellingul încă de la 11 ani, când s-a înscris la un concurs de profil ca să strângă bani pentru o tabără de karate, fiind pasionată de acest sport.

La 13 ani, a fost trimisă la prima mare prezentare din viaţa ei, la New York, iar de atunci a urcat pe podium pentru designeri celebri, printre care Donna Karan, Gap, H&M, Ralph Lauren, Hugo Boss, Next Tiffany & Co sau Stella McCartney. Anul trecut, ea apărut și în spotul şi în catalogul Victoria’s Secret Swim. Mai multe imagini aici.