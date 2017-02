Andreea Marin a chemat de două ori ambulanța. Ce a pățit

Andreea Marin a fost criticată pe pagina ei de Facebook de fani pentru că nu comentează nimic despre situația din România și nici nu iese la proteste, iar ea le-a răspuns că nu are de ce să se justifice în fața lor, însă este o mamă singură, cu alte priorități.

Zâna a publicat pe rețeaua de socializare o imagine cu ea la care a postat mesajul „Înarmează-te cu un zâmbet și câștigă lumea”, care a iscat numeroase comentarii, iar în unul dintre ele o internaută a criticat-o aspru pentru că este acidă în declarații, dar a tăcut și nu a spus nimic despre protestele din România și nici nu a ieșit în stradă.

Andreea Marin a dat replica imediat, spunând că nu are de ce să se justifice, însă ea este o mamă singură și are alte priorități cum ar fi fiica ei, care este bolnavă, fiind nevoită vineri noaptea să cheme de două ori ambulanță.

„ De ce nu ies în strada? Pentru că am o altă prioritate, din păcate: fetița mea e bolnavă, mă are doar pe mine acasă, iar azi noapte (vineri-n.r.) am chemat de 2 ori salvarea pentru ea. Amândoua am adormit doar în zori, după chin. Deci, pe scurt, din motive pe care nu trebuie să le justific măcar, dar dacă insistați iată că am facut-o, am hotărât că locul meu nu e nici în fata televizorului, nici în stradă, pur și simplu, nu acum. După 20 de ani în care am făcut mult bine celor din jur fără o obligație, așa cum știu eu, nici nu ar trebui să vă îndoiți măcar de bunele mele intenții, ci doar să va luați o rezervă, gândind că sigur există un motiv bun pentru care nu sunt acolo”, a răspuns Andreea Marin.