Andreea Marin spune tot despre împăcarea cu Ștefan Bănică, după ce au existat speculații pe această temă. Vedeta a ținut să precizeze că ea și fostul soț nu s-au certat niciodată și că își cresc fetița cu dragoste și atenție, chiar dacă au vieți separate.

Andreea Marin spune tot despre împăcarea cu Ștefan Bănică, tatăl fetiței sale. Ca de fiecare dată, „Zâna” a vorbit frumos și elegant despre cel care i-a dăruit o fetiță superbă. De asemenea, aceasta a vorbit și despre starea de sănătate a Violetei, după ce zilele trecute a chemat de două ori ambulanța, entru că micuța s-a simțit rău.

Andreea Marin spune tot despre împăcarea cu Ștefan Bănică și despre relația dintre ei

„Copilul meu a fost bolnav și am chemat ambulanța de două ori. Nu vreau să intru în detalii, dar a fost greu, foarte greu. Încă din momentul în care am nascut am decis sa lucrez de acasa, sa fiu cat mai aproape de ea. Eu și fostul soț nu avem de ce sa ne împăcăm pentru că nu suntem certați. Trăim vieți separate, dar ne creștem copilul împreună, cu mare dragoste din partea noastră. Nu se pune problema ca noi să redevenim un cuplu. Suntem oameni care au decis ceva la un moment dat și își văd de viața lor”, a spus Andreea Marin la Kanal D. De asemenea, atunci când a fost întrebată dacă există posibilitatea unei împăcări între ea și Tuncay, vedeta a fost foarte clară. „Cu Tuncay, nici atat nu se pune problema”,a spus ea.