Andreea Raicu a făcut dezvăluiri impresionante despre lupta pentru fericirea ei și despre perioada petrecută în India. Vedeta a fost la un pas de depresie, însă din fericire a reușit să își rezolve toate problemele departe de România.

Andreea Raicu a vorbit despre vizitele sale în India ”În momentul în care existența mea a adus în viața mea tot felul de lucruri care nu mă făceau fericită, mi-am dat seama că deși aveam toate lucrurile care trebuiau să mă facă fericită eu tot nu eram. Și atunci am început să caut răspunsuri, nu înțelegeam de ce mi se întâmpla asta pentru că aveam tot ce îmi puteam dori, plus că aveam și oameni în jurul meu care mă întrebau ce vreau mai mult de atât. Ce mă nemulțumea? În principiu, viața pe care o aveam, tot ce vine din exterior e un bonus”, a dezvăluit Andreea pentru ”Star matinal”.

Andreea Raicu s-a regăsit în India

”Ce a fost greu acolo în India că a fost practic o schimbare totală. În primul rând, a fost o lună foarte complicată, am stat în liniște și izolare. Lucrurile nu se întâmplă așa și îmi e greu să îți explic pentru că fiecare are o experiență personală. Am muncit foarte mult cu mine și am avut curajul să mă uit la lucruri la care nu mă uitam când eram acasă și la care noi oamenii nu ne uităm în general pentru că sunt dureroase. Atunci când vor să aibă un moment de liniște sau de regăsire, aleg India. Nu știu dacă este o modă sau nu, probabil fiecare se duce unde simte nevoia și unde se simte atras”, a mai spus Andreea Raicu la Antena Stars.