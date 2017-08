Angajații din penitenciare amenință cu un protest de amploare în 17 august, la Ministerul Justiției, nemulțumiți de condițiile de muncă, dar și pentru a cere majorarea cu 15% a salariilor și renunțarea la modificarea Legii privind pensiile militare de stat. Sindicaliștii spun că 2.000 de oameni vor merge în fața Ministerului Justiției pentru a cere condiții mai bune de muncă și demnitate profesională.

Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare și Blocul Național Sindical vor să iasă în stradă în 17 august, nemulțumiți că sunt discriminați de Guvern, că sunt lăsați să lucreze suplimentatr un milion de ore pe an și că sunt obligați să păzească deținuți cu jumatate din oamenii de care ar fi nevoie în penitenciare.

Protestele vor fi anunțate marți, chiar în ziua în care ministrul Justiției vrea să discute cu sindicatele din Administrația Națională a Penitenciarelor despre măsurile care trebuie luate după decizia pilot a CEDO privind condițiile din penitenciare.

Ministerul Justiției are în subordine un sistem penitenciar muribund

Sindicaliștii susțin că sistemul penitenciar aparține sistemului național de apărare, dar este subordonat Ministerului Justiției, care nu știe în ce condiții funcționează penitenciarele, ce eforturi fac angajații ca să asigure paza deținuților și câte ore suplimentare au ajuns să muncească.

”Ministrul Tudorel Toader nu știe că are în subordine un sistem muribund care funcîionează doar pentru ca o mână de oameni înțelege să lucreze suplimentar un milion de ore pe an, având restanțe la concedii, mai vechi de un an de zile. Se apreciază că avem resurse suficiente, dar păzim perimetrele cu deținuti și mergem în misiuni cu jumătate din efectivele care ne-ar asigura protecția”, susțin liderii Sindicatului Național al Lucrătorilor de Penitenciare și Blocului Național Sindical.

CEDO amenință cu sancțiuni, iar guvernanții români dorm relaxați pe măsuri penibile care doar aruncă din penitenciare mii de deținuți

Sindicaliștii atenționează că deși România ar trebui să ia măsuri pentru a rezolva problema supraaglomerării din penitenciare, după decizia pilot a CEDO, aceștia propun ”măsuri penibile” care doar vor arunca afară din pușcarii câteva mii de deținuți.

”Marea majoritate se vor întoarce înapoi în timp scurt, din lipsa unor măsuri privind absorbția în societate. Nimeni nu angajează foști deținuti care nu au buletin, însă au cazier. Șomajul este mare și în rândul celor fără astfel de probleme. În schimb, România nu a reușit până în luna august 2017 să adopte o hotărâre de guvern pentru a se începe studiile de fezabilitate la primele două construcții care ar extinde capacitatea legală de deținere (Berceni și Caracal). Și nici nu mai este timp pentru acest studiu în 2017! A mai trecut un an peste îngrijorarea CEDO. Și vor mai trece”, susțin sindicaliștii.

Sindicaliștii cer majorarea cu 15% a salariilor și renunțarea la modificarea Legii privind pensiile militare de stat

Angajații din penitenciare au început protestul în 1 august, când au anunțat că refuză să mai muncească suplimentar. Aceștia vor să organizeze un miting la Ministrul Justiției, în 17 august, apoi să protestele la sediile ANP și Ministerul Muncii, iar în fiecare săptămână să organizeze mitinguri în cascadă în toate unitățile din sistemul penitenciar.

Sindicaliștii cer majorarea cu 15% a salariilor pentru cei care lucrează în sistemul penitenciar, pentru a elimina discriminarea salarială între angajații din sistemul de apărare și renunțarea la modificarea Legii privind pensiile militare de stat, prin care baza de calcul este profund modificată, inclusiv prin eliminarea sporului de pericol acordat pentru riscurile profesionale.

”Între 15 septembrie 2017 și anul aplicării integrale a Legii-cadru nr 153/2017 (2023), vom avea generația de sacrificiu care va trece în rezervă pe pensii foarte mici, care nu vor reflectă riscul profesional”, susțin sindicaliștii.

Modificarea Legii 153/2017 privind sporul pentru munca prestată în zile de repaus săptămânal și sărbători legale, în sensul redenumirii dreptului ca majorare și reorganizarea urgentă a unităților din sistemul penitenciar, cu prioritate a unităților care sunt în pericol să devină nefuncționale din cauza statelor de funcții prea mici în raport cu misiunile sunt alte solicitări ale sindicaliștilor.

În sistemul penitenciar este un deficit de 3.000 de posturi, dar sunt necesare 8.000

Sindicaliștii mai cer deblocarea și finanțarea posturilor vacante din sistemul penitenciar astfel încât să se asigure un minimum de 14.000 de posturi ocupate la sfârșitul acestui an, luând în calcul ritmul trecerilor în rezervă prin pensionare. Sindicaliștii spun că în prezent sunt ocupate aproximativ 12.000 de posturi, din 15.000 prevăzute, dar că sunt necesare 20.000 de posturi conform standardelor.

Angajații din penitenciare mai vor eliminarea impunerilor de la nivel Ministerului Finanțelor privind diminuarea bugetului ANP pentru 2017 cu 57 milioane de lei, precum și repartizarea fondurilor cu prioritate pentru încadrarea de personal și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Reducerea orelor suplimentare, îmbunătățirea condițiilor de muncă și schimbarea denunmirii în poliție penitenciară

Alte puncte de pe lista de revendicări a sindicaliștilor sunt: identificarea de soluții pentru construirea urgentă de noi penitenciare; diminuarea numărului de ore suplimentare pentru angajații din penitenciare; îmbunătățirea condițiilor de muncă și măsuri de protecție a personalului contra agresiunilor; modificarea statutului special al funcționarilor publici din sistemul penitenciar, conform proiectului convenit între Ministerul Justiției, ANP și sindicate. precum și retragerea proiectului susținut în prezent de MJ, prin care doar se asprește regimul sancționator aplicabil salariaților, ignorandu-se modificarile deosebit de importante necesare în planul carierei; schimbarea denumirii în poliție penitenciară.