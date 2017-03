Antonia l-a cerut de soț pe Alex Velea la Uite cine dansează!. Ce spune artistul despre partenera lui de viață

Antonia l-a cerut de soț pe Alex Velea la Uite cine dansează!. Cântăreața și partenerul ei de viață sunt mai amorezați ca niciodată.

Luni seara, 27 martie 2017, a fost seara poveștilor de viață ale concurenților de la Uite cine dansează!

Alex Velea și partenera lui de dans au intrat primii în concurs. Înainte de a intra în ring, Alex Velea a vorbit despre cea mai frumoasă poveste din viața sa, și anume Antonia.

„O iubesc extrem de mult. O ador, aș face orice pentru ea. Sunt încântat de ea. la începutul relației noastre, am fost amici timp de patru ani. Ne-am cunoscut la studio. După prima întâlnire ne-am îndrăgostit. Nici nu știam cum să-i spun. Viața e prea puțin ca să spun ce simt pentru ea”, a declarat cântărețul, care are o viață sexuală foarte activă cu Antonia.

Antonia și-a făcut apariția lângă el și l-a sărutat.

„Ne completăm foarte bine… Will you marry me? (n.r. te măriți cu mine?)”, l-a întrebat Antonia pe Alex Velea.

„