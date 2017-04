Antonina Goloseev, dans lasciv la Românii au talent. “Pe Florin iar îl iau transpirațiile”

Antonina Goloseev, dans lasciv la Românii au talent. Ei sunt semifinaliștii care au intrat în prima ediție live Românii au talent și care speră la un loc în marea finală.

Printre ei, frumoasa Antonina Goloseev, originară din Chișinău, Republica Moldova, cea care i-a încântat pe toți cu un nou Dans Strip Plastica. În special… pe Florin Călinescu.

Asta și dacă ne luăm după mesajul unui telespectator care a transmis un mesaj interesant, pe Twitter, în timpul emisiunii. “Pe Florin iar îl iau transpirațiile”, a scris Andrei Burdun.

Apoi, după consumarea momentului, Florin a comentat dansul concurentei. “N-am sesizat nicio legătură cu sexul”, a glumit el, fiind evident că a rămas cu gândul la forma de lascivitate din el.

„Ceea ce faci tu, are legătură cu vericiditatea matematicii. Datorită ție, în seara asta, am aflat că pi* are un sfârșit fericit”, a completat el.

După ce Mihaela Rădulescu și-a spus părerea tehnică despre dans, Florin a mai avut un ultim comentariu, cu două conotații. “Datorită Mihaelei, începem să deschidem parantezele”, a spus el.

Tot în semifinala live din această seară, Pavel Bartoș a comparat-o pe Mihaela Rădulescu cu Andreea Marin, la Românii au talent. Care a fost legătura cu Uite cine dansează!, iar Florin Călinescu s-a dezbrăcat, în direct. „Mihaela, uite ce urme de mici am” | GALERIE FOTO