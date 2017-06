Atac armat la un centru UPS din San Francisco. Patru persoane și-au pierdut viața, inclusiv atacatorul

Atac armat la un centru UPS din San Francisco, după ce un bărbat, despre care se crede că este unul dintre angajații centrului a deschis focul și a rănit mai multe personae, transmite ABC News.

UPDATE 15 iunie, ora 8.00: Cel puţin patru oameni au murit şi doi au fost răniţi când un angajat a deschis focul într-un depozit şi centru de relaţii cu clienţii al UPS din San Francisco, relatează ABC News. Printre persoanele decedate se numără şi atacatorul, care s-a sinucis la locul faptei.

Ofiţerii au recuperate două arme din clădire. Deocamdată nu este clar dacă vreuna dintre victime a fost vizată, dar autorităţile nu cred că ar fi fost vorba de un act terorist. Motivul nu a fost, însă, stabilit.

UPDATE 23.15: Trei persoane și-au pierdut viața în urma atacului din San Francisco, citează ABC News poliția locală. Două dintre victime au fost ucise de atacator, iar a treia persoană este bărbatul care a deschis focul și care s-a sinucis.

UPDATE 21.25: Cel puţin două persoane și-au pierdut viața și alte patru sunt rănite după atacul armat din sediul UPS. USA Today scrie că o persoană a fost reținută, dar autoritățile nu au confirmat informația.

Incidentul armat a avut loc în jurul orei locale 9 (19 ora României), a anunţat poliţia, iar un angajat al UPS spune că este posibil ca angajatul care a deschis focul să “fi întors arma împotriva sa”.

Potrivit unor surse din poliție, citate de presă, trei oameni au fost împuşcaţi în centru şi mai multe victime au fost duse la spital.

Forţele de ordine avertizează populaţia să evite zona atacului sau, dacă se află deja acolo, să se adăpostească.

DEVELOPING: Suspect in shooting at San Francisco facility is UPS employee, shipping company confirms – @CBSSF https://t.co/Okz2bwUl4f pic.twitter.com/qgQBmpQw7q

— CBS News (@CBSNews) June 14, 2017