Atac cu mașină-capcană în Irak. Cel puțin 70 de morți

Cel puțin 70 de pelerini șiiți au fost uciși, în urma unei atac cu mașină-capcană în Irak. Deflagrația a avut loc la o benzinărie, situată lângă un restaurant în satul Shomali, lângă al-Hilla, localitate aflată la 100 de kilometri sud de Bagdad, unde pelerinii iranieni se opresc în drumul lor înapoi de la pelerinajul Arbaeen din orașul sfânt șiit Karbala.

„Şapte autobuze cu pelerini erau parcate în benzinărie în acel moment”, a declarat un oficial din cadrul poliţiei irakiene.

