Producătorul francez de jocuri video Atari, o legendă în lumea gaming-ului, a prezentat primele detalii cu privire la Ataribox, prima sa consolă lansată după mai bine de două decenii.

Ataribox este inspirată din precedentele sale produse și vine în două variante: una de lemn, în vreme ce altă versiune este în roșu și negru. Prezentarea acesteia vine după succesul neașteptat pe care Nintendo l-a avut cu consola retro NES Classic Edition.

”Obiectivul nostru este să creem ceva nou, care rămâne fidel moștenirii noastre, fiind în același timp atrăgătoare pentru vechii și noii fani Atari”, a anunțat compania.

Aceasta nu a dat detalii cu privire la noul produs, nici cu privire la specificațiile tehnice, sistem de operare, data punerii în vânzare sau jocurile cu care va veni. Cum nu se știu capabilitățile hardware ale Ataribox, nu se poate determina în mod clar dacă Ataribox va concura cu Play Station 4 de la Sony sau cu Xbox One de la Microsoft, sau va rămâne doar pe nișa retro.

Atari a fost fondată în anul 1972 și a dominat anii de început ai domeniului de jocuri video prin titluri precum Pong, Asteroids și Missile Command, potrivit Reuters.

Trecutul tumultuos al Atari

Totuși, deși a dominat sectorul consolelor de jocuri în anii 1970 și 1980, compania a avut un trecut cu multe probleme.

În 1984, Atari Interactive, compania originală, s-a spart în două: Atari Games producea jocuri arcade, iar divizia de produse de consum a fost preluată de o companie numită Tramel Technology, care apoi s-a redenumit drept Atari Corporation. Ulterior, în 1996 aceasta a fuzionat cu producătorul de medii de stocare JT Storage.

În 1998 a urmat o nouă preluare din partea Hasbro Interactive, un alt producător de jocuri. Ulterior, în 2001 altă companie din domeniul jocurilor, Infogrames Entertainment, a preluat Hasbro Interactive. În anul 2003, aceasta s-a redenumit Atari Interactive.

Ulterior, aceasta a licențiat brandul și numele către o altă firmă din grup, fondată în 2003 sub numele de GT Interactive. Aceasta din urmă și-a schimbat la rândul său numele în Atari Inc datorită brandului puternic. Infogrames a finalizat achiziția Atari Inc abia în 2008.

Insolvența și renașterea

În fine, în anul 2013, Atari a intrat în insolvență, de unde a fost cumpărată de către omul de afaceri Frederic Chesnais, care este atât președinte, cât și director general.

Ulterior, compania a intrat în domeniul jocurilor sociale și de noroc prin lansarea Atari Casino.

