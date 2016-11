Augustin Rus, cel mai bătrân om din Bistrița, avea la Marea Unire opt ani

Augustin Rus, cel mai bătrân om din Bistrița, sărbătorește Ziua Națională a României la cei 106 ani ai săi. Cel cu o experiență de viață de mai bine de un secol își amintește despre bucuria ce i-a cuprins pe toți românii la 1 decembrie 1918, când s-a înfăptuit Marea Unire a tuturor provinciilor românești. Pentru țară, spune mândru că a luptat în al Doilea Război Mondial și a fost la un pas de moarte atunci când a fost luat prizonier de război în infernul din Siberia.

Vesel și sprinten, Augustin Rus ne-a întâmpinat bucuros în poarta gospodăriei sale din Ciceu Giurgești, o localitate la aproape 50 de kilometri de Bistrița. În timp ce spărgea câteva lemne în bătătură, ne-a spus zâmbind că 106 ani și opt luni. Crede că e cel mai bătrân om din România, însă nimic pare că nu-i trădează vârsta.

Lui Badea Augustin, așa cum îl știe întreg satul, ziua Marii Unirii i-a rămas întipărită în minte. Avea doar opt ani pe atunci, dar își amintește că mulți oameni au plecat la Alba Iulia pentru a sărbători unirea tuturor provinciilor românești.

Augustin Rus a mărturisit că are însă propria sa teorie despre momentul istoric – „Unirea e bună pentru România, dar conducerea nu e bună”, a spus zâmbind.

Cu mai bine de 100 de ani experiență, bărbatul a mărturisit că a suferit de foame, de frig și a supraviețuit în mizerie atunci când a luptat în al Doilea Război Mondial pentru țara noastră.

Avea doar 30 de ani când a ajuns pe front. Războiul i-a lăsat amintiri dureroase, dar a reușit să supraviețuiască doar cu credință în Dumnezeu. Armata ungară l-a dus în Siberia pentru că nu a vrut să-și vândă pământul unui maghiar. Acolo a început infernul.

„O companie de 300 de oameni au dus din Beclean și într-o săptămână ne-au dus cu trenul marfar până în Siberia, să tăiem lemne cu târnăcopul și să le curățim cu hârlețul. Și nu ne-a dat de mâncare. Acolo ne-am umplut păduchi că și în sprâncene am avut păduchi”, e amintirea dureroasă care e încă e vie în mintea lui Augustin Rus.

Doi ani a reușit să supraviețuiască infernului în Rusia. A păzit căile ferate, pline de mine luni de zile. A văzut cu ochii săi cum zeci de români au murit acolo, inclusiv oameni din zona sa natală.

A îndurat frigul siberian și chiar și acum crede că doar Dumnezeu l-a ajutat să supraviețuiască.

„Am visat într-o noapte că voi muri în timpul serviciului și m-am rugat o zi și o noapte lui Dumnezeu să mă protejeze și să îmi dea un semn. Înainte să plec în servici un alt coleg a venit și m-a rugat să-l las pe el să ducă în locul meu. L-am lăsat și am aflat apoi că a explodat o mină și a murit și el și încă șase oameni… M-am rugat lui Dumnezeu zilnic și mă rog și acum”, povestește bătrânul care la cei 106 ani merge duminică de duminică la biserică.

În cele din urmă a ajuns în Ungaria, santinelă la un depozit alimentar al armatei. De acolo a reușit să fugă împreună cu un alt bărbat.

„Am venit pe jos din Ungaria timp de nouă zile. Nouă zile și nouă nopți am făcut până acasă. Am fugit pentru că vroiau să ne ducă iar în Siberia și de acolo nu știu dacă mai scăpam”, mai spune bătrânul.

După ce a scăpat de ororile războiului, a ajuns acasă și și-a întemeiat o familie. Are două fete, patru nepoți și doi strănepoți de care e tare mândru. Deși e văduv de peste 20 de ani, a fost o singură data în spital din cauza unei răceli puternice.

„În glumă, le spune oamenilor care îl întreabă ce mănâncă de îi așa sănătos că mănâncă păstăi aite, adică păstăi scăzute cu usturoi. E glumeț și foarte povestitor. Deși are aproape 107 ani nu se lasă de muncă. Încă cosește curtea, grădina, are grijă de gospodărie cât noi suntem la câmp, are grijă de animale” a precizat Cornelia Rus, fiica celui mai bătrân om din Bistrița-Năsăud.