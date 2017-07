În Australia de Sud cele mai renumite exporturi culinare sunt carnea de vită, iar secretul fermierilor este hrana formată parțial, spre sfârșitul vieții, dintr-un amestec neobișnuit ciocolată, bomboane și biscuiți, scrie CNN.

Mayura Station este o fermă aflată în apropierea oraşului Mount Gambier, între Melbourne şi Adelaide, în Australia de Sud. Aceasta funcționează încă din 1845, dar astăzi doar 20 de persoane lucrează pe proprietatea de peste 3.000 de hectare. Este puțin în comparație cu unele ferme australiene, cum ar fi stația Anna Creek, care acoperă o suprafață de 6.000.000 de hectare, de aproximativ aceeași dimensiune cu Israelul.

Vacine de aici sunt din rasa „Wagyu” se traduce simplu ca „vacă japoneză”. Vitele din Mayura Station au fost aduse de la Shogo Takeda, cel mai important crescător japonez, cu peste 50 de ani de experienţă.

Ceea ce face, însă, diferenţa dintre aceste animale și altele din lume este că în ultimele două luni din viaţă, vitele de la Mayura sunt hrănite în fiecare zi cu câte 2 kilograme de ciocolată, biscuiţi şi bomboane. Mixul de dulciuri provine din loturi recent expirate sau imperfecte de la fabrici din zonă.

”Când am început să hrănesc vitele cu asta, oamenii spuneau «carnea de vită de la tine are un gust special, ne place». Mereu m-am gândit că asta se întâmplă datorită regiunii în care ne aflăm sau pentru că oamenii nu au încercat un Wagyu autentic. (…) Ambele contribuie la gust, dar mixul de dulciuri are, fără îndoială, cel mai mare aport. Vitele îl adoră”, a povestit proprietarul Scott de Bruin.

În momentul în care vitele încep să fie hrănite cu acest amestec, ele s-au oprit din creştere şi nici nu se mai îngraşă, aşadar hrănirea se face doar pentru savoare.