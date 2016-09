Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceață valabilă miercuri dimineață.

COD : GALBEN

Valabil până la : 28-09-2016 ora 10:00

In zona : Harghita: Zona de munte;

Covasna: Tot judetul;

Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat brumă

Observatii : local în zonele joase inclusiv drumurile naţionale şi europene