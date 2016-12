Avion deturnat în Malta. O aeronavă cu 118 persoane la bord a fost deturnată în timp ce efectua un zbor intern în Libia. Doi pirați ai aerului se află la bordul aeronavei și au amenințat că aruncă în aer aeronava. Revendicările acestora nu sunt însă clare.



UPDATE 16:45. Final în criza ostaticilor. Toți pasagerii și membrii echipajului au fost eliberați, iar cei doi pirați ai aerului s-au predat soldaților și au fost arestați.

UPDATE 15.55: Toți pasagerii aflați bordul aeronavei au fost eliberați, iar cei doi pirați ai aerului au anunțat că vor elibera și o parte dintre membrii echipajului de zbor.

UPDATE 15.40: Un al doilea grup de 25 de pasageri a fost eliberat de la bordul aeronavei libiene Afriqiyah Airways. De asemenea, mai mulţi bărbaţi au părăsit aeronava după eliberarea celui de-al doilea grup de pasageri. Numărul total al pasagerilor eliberaţi a ajuns în acest moment la 65 de persoane.

UPDATE 15.20: Premierul Maltei, Joseph Muscat, a anunţat că doar un grup de 25 pasageri a coborât de la bordul aeronavei Afriqiyah Airways, care a fost deturnată de un grup de susţinători ai fostului preşedinte libian Muammar al-Gaddafi pe aeroportul internaţional din Valleta. Se pare că grupul de pasageri eliberaţi este format doar din femei şi copii, transmite Sky News.

UPDATE 15.00: Pasagerii aflați la bordul aeronavei deturnate sunt eliberați. Pirații aerului au eliberat deja o parte dintre ostatici, însă refuză să facă același lucru și cu membrii echipajulul, relatează Times of Malta. În apropiere de avion a fost adus un autobuz, care va fi folosit pentru evacuarea pasagerilor.

First group of passengers, consisting of women and children, being released now.

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 December 2016