Avion disparut in Triunghiul Bermudelor. Patru persoane erau la bord

Patru persoane, doi adulți și doi copii, sunt date dispărute după ce avionul de mici dimensiuni în care se aflau a dispărut în Triunghiul Bermudelor, anunță presa americană.

Garda de Coastă americană caută patru persoane, doi adulți și doi copii, care se aflau într-un avion de mici dimensiuni dispărut în zona Bermudelor. Aeronava a dispărut în mod misterios de pe radar în cursul zilei de luni, în timp ce zbura deasupra celebrului Triunghi al Bermudelor.

În urma verificărilor au fost găsite mai multe resturi ale avionului la 15 mile est de Eleuthera, Bahamas.

#Update @USCG image of debris, confirmed components of an MU-2B aircraft recovered 15 miles E of Eleuthera, Bahamas; search continues. pic.twitter.com/lP0lSX0bld — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) May 17, 2017

La bordul avionului se aflau Jennifer Blumin, de 40 de ani din New York și cei doi copii ai săiu de 3 și patru ani, precum și Nathan Ulrich, de 52 de ani din New Hampshire. Blumin este managerul unei firme importante de organizare de evenimente din New York.

Turnul de Control din Miami a anunțat că a pierdut legătura cu avionul la trei ore de la decolare, iar Paza de Coastă spune că vremea a fost bună în timpul zborului.

Timp de zeci de ani, Triunghiul Bermudelor a reprezentat un mister, dar și un pericol pentru ambarcațiunile și aeronavele care au tranzitat această zonă din Oceanul Atlantic. Zeci de avioane și sute de vase au dispărut de-a lungul timpului în Triunghiul Bermudelor, însă acum s-ar fi găsit o explicație pentru aceste dispariții misterioase. Un fel de nori hexagonali care generează terifiante bombe de aer cu viteze ale vântului de 275 km/h ar putea fi cauza tragediilor produse aici.