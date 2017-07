Un avion United Airlines a aterizat pe aeroportul din Denver cu morotul stâng în flăcări

Momente de groază pentru masagerii unui avion United Airlines care a aterizat de urgență pe aeroportul din Denver cu unul dintre motoare în flăcări, scrie The Telegraph.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit și toți pasagerii au fost evacuați în siguranță, au transmis reprezentanții Aeroportului Internațional Denver.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare au arătat un bombardier aterizat pe pistă cu motorul stâng în flăcări. United Airlines a transmis că zborul SkyWest Airlines 5869 de la Aspen la Colorado „are probleme cu motorul”, și a aterizat în siguranță. „Toți 59 de pasageri și membri ai echipajului au părăsit în siguranță avionul și au fost la terminal”, a transmis un reprezentant al companiei.

Quick and immediate response. first responders on runway. Huge thanks to pilot and crew for helping get passengers off safe. #Denver. pic.twitter.com/ZAlslCTemh

— raiyan (@raiyansyed) July 2, 2017