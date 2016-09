Astăzi se lansează iPhone 7. Cum ripostează concurența

Apple a confirmat oficial că azi, 7 septembrie, va prezenta noile modele iPhone 7 și iPhone 7 Plus. Momentul este așteptat de milioane de fani ai gadgeturilor din toată lumea.

Analistul chinez Ming-chi Kuo, responsabil în anii trecuți și pentru alte predicții referitoare la detaliile smartphone-urilor produse de Apple, a făcut deja publică o listă de informații.

Iată cu ce ar putea vine în plus noul iPhone:

Displayurile True Tone, prezente deja pe dispozitivele iPad Pro, au un senzor de proximitate cu laser care va permite o rată de răspuns mai rapidă la touch. Memorie internă de 32GB, 128GB sau 256GB.

Două camere foto de 12MP, una pentru modul wide si cealaltă pentru modul telephoto. Cele două aparate de fotografiat vor îmbunătăți în mod semnificativ calitatea imaginii telefoanelor Apple, ducând-o mai aproape de calitatea aparatelor foto DSLR. Se pare că acest combo va putea oferi atât zoom optic, cat și o apertură suficient de deschisă pentru pasionații de fotografice.

În plus, noii senzori vor permite fotografii mai bune în condiții de lumină scazută.

4 LED-urile flash pentru culori calde și reci.

Rezistență la apă până la 30 de minute.

Jack-ul de 3.5mm pentru căști a fost înlocuit cu un alt tip de conector – Lightnining – care permite o calitate a sunetului îmbunătățită. În plus, Apple a renunțat la tradiționalul port pentru a facilita rezistenţa la apă sporită a noului model.

Noul iPhone ar putea detecta apa intrată prin difuzor și ar rula un ton puternic care are rolul de a înlătura apa.

Pachetul va fi livrat cu o pereche de căşti cu cablu de conectare Lightning însoțit de un adaptor pentru ieşirea tradiţională.

Un al doilea difuzor extern și un amplificator integrat pentru un sunet mai bun.

Protecție sporită în cazul unui șoc. Apple a primit un patent pentru un sistem care ar putea salva telefonul în cazul unei căderi. Astfel, noua tehnologie i-ar putea permite device-ului să estimeze locul în care va avea loc impactul și să-și schimbe centrul de greutate pentru a nu afecta componentele cele mai importante.

2GB de RAM pentru iPhone 7 și 3GB de RAM pentru iPhone 7 Plus.

Apple a simțit nevoia de a crește puterea de procesare, dar și memoria modelului Plus, având în vedere că sistemul foto dual are nevoie de mai multă memorie pentru procesarea și si combinarea într-o singură imagine a celor doua fotografii.

Noul procesor va avea o viteză de 2.45GHz, spre deosebire de generaţia anterioară care funcţiona la 1,85 GHz. Astfel, performanțele vor fi de până la 30% mai mari decât ale predecesorul său.

Tehnologia 3D Touch 2.0 vine cu mai mult feedback haptic (reacții la atingere exprimate prin mai multă forță, vibrații sau mișcări specifice).

Butonul pentru home va fi înlocuit cu un senzor cu feedback haptic

Liniile de antenă de pe spate vor dispărea.

Dispare nuanța space grey și va fi înlocuită de dark black și piano black, gold, rose gold și silver.

Prețul ar putea varia între 1.000 și 1.200 de dolari.

Pe lângă prezentarea noilor modele de device-uri, Apple ar putea anunța noutăți despre următoarea versiune a sistemului de operare iOS 10. Un nou update va fi disponibil și pentru Apple Watch și se va numi watchOS 3. Se zvonește că va fi lansat și Apple Watch 2. Acesta ar putea fi doatat cu o cameră pentru FaceTime și un GPS implementat.

Cum ripostează concurența

În mai puțin de o jumătate de an, Samsung va prezenta și noul său smartphone vârf de gamă. Iată cu ce va încerca să se diferențieze Galaxy S8 de rivalul său de la Apple.

Conform unor surse din China, noul Galaxy va avea un sistem dual-camera – una de 12 MP, iar cealaltă de 13 MP – și o cameră frontală de 8 MP pentru selfie-uri.

Dispozitivul va mai include și scaner pentru iris, fiind considerat un sistem de securitate mai sigur decât senzorii de amprentă. La fel ca la Note7, acesta va mai dispune și de Secure Folder, un director securizat în care pot fi stocate informații ce nu vor putea fi accesate decât prin intermediul scanerului pentru iris.

Printre ingredientele cu care smartphone-ul coreean vrea să țină piept iPhone-ului este și funcția Smart Glow. Aceste este un fel de led în jurul camerei principale care ne arată diferite stări ale telefonului. Atunci când telefonul rămâne cu un procent mic de autonomie vom observa că ledul se colorează în roşu, iar atunci când vom vrea să facem un selfie, momentul potrivit pentru apăsarea butonului pentru captare va fi acela când ledul va afișa culoarea albastră.

Deși Galaxy S7 nu a venit cu un port USB Type-C, care ar fi permis încărcarea telefonului mai rapid și conectarea mufei la smartphone s-ar fi realizat într-un mod mult mai ușor, acest lucru n-ar trebui să lipsească noului model.

Este prematur să spunem exact care va fi data lansării noului Samsung Galaxy S8, însă evenimentul MWC 2017 (Mobile World Congress), care se va desfășura între 27 februarie și 2 martie, ar putea fi o ocazie potrivită.

Alternativele la Iphone 7. Zubia 11, Moto Z, LG X.

În vreme ce Apple se pregatește de marea lansare, la târgul de tehnologie de la Berlin, ceilalți producători de telefoane încearcă să ridice ștacheta.

ZTE Zubia 11, recomandat de fotbalistul Cristiano Ronaldom, contraatacă cu un ecran de 5,5 inci, o carcasă din aluminiu și senzor de amprentă pe spatele telefonului. Senzorul camerei foto-video are 16 MP, iar memoria RAM are 6 GB.

Motorola se prezintă, nu cu unul, ci cu două modele noi – Moto Z și Moto Z Play. Cele două device-uri impresionante se pot conecta la tot felul de accesorii cu ajutorul unor conectori de pe spate – un proiector special conceput pentru Moto Z, boxe bluetooth sau chiar și o cameră foto suplimentară. Smartphone-ul vine cu un pachet negru, dar îi poți cumpăra unul de lemn sau din material textil.

LG vine cu o întragă colecție de smartphone-uri denumită Gama X. Fiecare telefon are o funcție specială. Elegantul Style are numai 6,9 mm grosime; Mach se conectează la cele mai rapide rețele 4G; X Power are o baterie foarte puternică, de 4,100 mah; LG X Max deține un ecran încăpător, de 5,5 inci.