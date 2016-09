Băiat de 13 ani, împușcat mortal de polițiști în Ohio

Un copil, în vârstă de 13 ani, a fost împușcat mortal de poliție, miercuri seara, în orașul Columbus, capitala statului Ohio. Băiatul era bănuit ca ar fi fost implicat într-un atac armat, potrivit autorităților, și avea asupra sa un pistol cu aer comprimat.

Polițiști au fost trimiși în jurul orei 19:42 în zona unde a fost semnalat un jaf armat în care erau implicați mai multi suspecți. Polițiștii au reperat trei persoane care se potriveau descrierii presupusei victime, iar doi dintre ei au fugit și au fost urmăriți de polițiști, moment în care unul dintre suspecți a scos un pistol, iar atunci polițiștii au deschis și ei focul.

The model of BB gun police say Tyree King had when he was killed costs about $50 at Walmart https://t.co/DwOcn365He pic.twitter.com/tuICaNl487

— Columbus Dispatch (@DispatchAlerts) September 15, 2016