Barack Obama, întâmpinat cu urale în New York | VIDEO

Barack Obama a avut o apariție surpriză în New York, iar oamenii au fost mai mult decât mulțumiți de acest lucru. Sute de oameni s-au strâns în fața unui zgârie-nori, unde fostul lider de la Casa Albă se afla pentru a-l aplauda la ieșire, relatează presa străină.

Barack Obama ar putea fi comparat fără probleme cu o vedetă din industria cinematografică sau muzicală. Fostul lider de la Casa Albă a fost așteptat de sute de susținători în fața unei clădiri, după ce s-a aflat că acesta se află acolo.

Barack Obama, care purta un costum lejer, a fost aplaudat la ieșirea din clădirea de birouri. Nu este clar, însă, pe cine a vizitat acesta, dar nici motivul vizitei sale la New York.

Street fills with thunderous cheers as former Pres. Obama emerges from building in Manhattan.

We just spotted @BarackObama in NYC and he got huge cheers

— Business Insider (@businessinsider) February 24, 2017