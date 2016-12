Barack Obama a susținut ultima sa conferința de presă anuală, dar și una dintre ultimele sale conferințe înainte ca al doilea său mandat prezidențial să ajungă la final, pe 20 ianuarie. Președintele american a abordat subiectul “atacurile cibernetice” din timpul campaniei electorale, pentru care SUA a acuzat Rusia, și a afirmat că l-a avertizat pe Vladimir Putin să înceteze, căci altfel ar urma “consecinţe grave”, relatează AP.

Barack Obama a primit că va transmite un „mesaj clar” Rusiei după atacurile care au afectat alegerile americane, fiind ipoteze cum că aceste atacuri l-au ajutat pe Donald Trump să câștige Casa Albă. Totodată, actualul lider american l-a îndemnat pe succesorul său republican Donald Trump să plaseze interesul ţării înaintea conflictelor de partid.

”Nu se întâmplă mai nimic în Rusia fără aprobarea lui Vladimir Putin”, a afirmat Barack Obama, desemnându-l altfel pe președintele rus responsabil de atacurile informatice din ultimele luni, așa cum serviciile americane de informații au făcut deja.

Totodată, Barack Obama, care a plecat în ultimul concediu în calitate de președinte, în Hawaii, l-a avertizat pe Trump privind abordarea acestuia față de Rusia. Obama l-a îndemnat să accepte o anchetă ”bipartită, independentă” cu privire la aceste atacuri cibernetice.

Rusia ”este o ţară mai mică, o ţară mai slabă”, a spus Obama, o formulă care cu siguranță va atrage replica lui Vladimir Putin. ”Însă ei ne pot afecta dacă noi uităm cine suntem. Domnul Putin ne poate slăbi, aşa cum încearcă să slăbească Europa, dacă începem să admitem ideea că este acceptabil să intimidezi presa sau să închizi disidenţi”, a continuat preşedintele american.

El a dezvăluit, de asemenea, că i-a cerut în mod direct lui Putin, în septembrie, în marja summitului G20, în China, să ”înceteze” atacurile cibernetice, riscând altfel ”consecinţe grave dacă nu o face”.

Recurgerea la eventuale sancţiuni împotriva cadrelor regimului rus face parte din opţiunile Executivului american. Ea îl va plasa pe Trump într-o poziţie dificilă după ce va prelua puterea, însă suprimarea lor ar alimenta acuzaţii de prea multă apropiere de Moscova, o poziţie care ar crea nemulţumire în Partidul Republican.

Barack Obama, atac la republicani: “Regan se răsucește în mormânt”

Citând un sondaj potrivit căruia o treime dintre republicanii americani, în mod tradiţional opuşi Rusiei, aprobă politica lui Vladimir Putin, care a făcut partedin spionajul rus, şeful statului american a apreciat că ”Ronald Reagan trebuie să se răsucească în mormânt! Cum s-a ajuns aici?”.

Afirmând că are relaţii ”cordiale” cu succesorul său, el l-a încurajat pe acesta să dea dovadă, în politica externă, de coerenţă pe teremn lung în dosare sensibile precum relaţiile dintre Taiwan şi China.

Barack Obama a revenit apoi asupra campaniei electorale, însă a refuzat să se pronunţe cu privire la un eventual impact al atacurilor cibernetice, a căror victimă a fost Partidul Democrat, asupra victoriei finale a lui Donald Trump împotriva lui Hillary Clinton.

Candidata democrată consideră că Moscova şi Vladimir Putin sunt în parte responsabili de înfrângerea sa surprinzătoare de către magnatul în domeniul imobiliar.

Atacurile cibernetice care i-au vizat partidul ar fi rezultatul ”picii” pe care i-o poartă preşedintele rus, a declarat ea joi, la o cină cu donatori ai campaniei sale.

Barack Obama, despre situația din Alep

Barack Obama a discutat și despre criza din Siria, în special despre lupta pentru Alep. Întrebat îndelung despre responsabilitatea sa în drama din metropola siriană, Barack Obama, foarte criticat din cauza amânărilor sale în acest dosar, a denunţat ”asaltul sălbatic al regimului sirian (al lui Bashar al-Assad) şi aliaţilor săi rus şi iranian”.

Preşedintele al-”Assad nu poate să-şi câştige legitimitatea prin masacre”, a denunţat el.

El şi-a apărat, din nou, alegerile în acest conflict, soldat cu peste 310.000 de morţi.

”Eu nu pot să spun că am reuşit (în Siria) şi este un lucru la fel de adevărat şi în alte probleme din lume, cu care trebuie să mă duc la culcare în fiecare seară”, a spus şeful statului american. ”Dar continui să cred că a fost abordarea bună”.

Preşedintele şi-a încheiat această conferinţă de presă, care ar putea să fie şi ultima, transmiţând „Mele Kalikimaka” (”Crăciun fericit”, în hawaiană).

El urma să plece împreună cu soţia sa, Michelle Obama, şi cele două fiice ale lor, Sasha şi Malia, la Honolulu.