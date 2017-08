Atunci când este menționat cuvântul ”viol” majoritatea persoanelor se gândesc la femei obligate de bărbați să întrețină relații sexuale, dar puțini sunt cei care iau în calcul faptul că există și bărbați violați, fie de femei fie de alți bărbați, iar acesta este de multe ori un subiect tabu, scrie BBC.

Stephen Kigoma a fost violat în timpul conflictului din țara sa natală, Republica Democrată Congo. El a descris calvarul prin care a trect în cadrul unui interviu acordat pentru BBC, solicitând mai multor supraviețuitori ai violurilor să iasă în față și să vorbească despre asta.

„Am ascuns că am fost un supraviețuitor al violului masculin. Nu puteam să mă deschid – este un tabu”, a spus el. „Ca bărbat, nu pot plânge pentru că oamenii vor spune că sunteți un laș, sunteți slab sau sunteți un prost”.

Violul a avut loc când un grup de bărbați au atacat casa lui Stephen în Beni, un oraș din nord-estul RD Congo. ”Mi-au ucis tatăl, apoi trei bărbați m-au violat și au spus: ‘Ești bărbat, cum vei spune că ai fost violat?’ Este o armă pe care o folosesc pentru a vă face să tăceți”, a explicat Stephen.

După ce a fugit în Uganda în 2011, Stephen a primit ajutor medical – dar numai după ce un fizioterapeut care-l trata pentru o problemă la spate a realizat că există mai multe leziuni. El a fost dus să vadă un doctor care să trateze supraviețuitorii violenței sexuale, unde era singurul bărnat din grup. „Eram într-o țară străină și trebuia să-i explic unui doctor ce s-a întâmplat. Asta era de fapt frica mea”.

Stephen a obținut consiliere psihologică prin interemediului unui proiect al unui ONG din capitala Ugandei, Kampala, unde era unul dintre cei șase bărbați care vorbeau despre calvarul lor.

Dar, din păcate ei reprezintă o parte foarte mică dintre victime și ceilalți nu vorbesc despre asta.

Poliția nu este o opțiune

ONG-ul The Refugee Law Project, care a investigat problema violului în RD Congo, a publicat un raport privind violența sexuală în rândul și au constatat că 20% dintre victimele de sex feminin au raportat faptul că au fost violate în comparație cu doar 4% dintre bărbați.

„Principalul motiv pentru care mai puțini bărbați ies în față și vorbesc despre asta este din cauza mentalității care presupune că bărbații trebuie să fie invulnerabili, ar trebui să fie capabili să riposteze. Dacă nu au făcut asta, înseamnă că au acceptat violul, deci sunt homosexuali”, a declarat Chris Dolan, directorul ONG-ului.

În plus, în Africa cel puțin, provocările juridice reprezintă o problemă atunci când este vorba despre bărbații care raportează violul. „În Statutul de la Roma [care a instituit Curtea Penală Internațională] există o definiție a violului care este suficient de largă pentru a include femeile și bărbații, însă în majoritatea legislațiilor interne definiția violului implică penetrarea vaginului de către penis, ceea ce face ca atunci când un bărbat va raporta i se va spune că nu a fost viol ci agresiune sexuală”, explică Dolan.

Și apoi există problema incriminării activității homosexuale care vorbește despre penetrarea corpului masculin, fără a lua în calcul partea referitoare la consimțământul unuia dintre parteneri, sau lipsa acestuia, în timpul actului sexual.

În 2016, Uganda a luat mai mulți refugiați decât oricare altă țară din lume și a fost lăudată că are unele dintre cele mai primitoare politici din lume față de aceștia. Dar pentru bărbații care au supraviețuit violului lucrurile sunt mult mai complicate. Actele homosexuale sunt ilegale în Uganda, de aceea, mersul la poliție pentru a raporta violul nu este întotdeauna o opțiune. „Când am întrebat la poliție, ei au spus că dacă are legătură cu penetrarea unui bărbat de un alt bărbat atunci este un act homosexual”, a povestit Stephen. „Dacă se întâmplă cu o femeie, o ascultăm, o tratăm, o îngrijim și îi oferim consiliere.. Dar ce se întâmplă cu bărbații?”