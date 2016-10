Bătălia pentru Mosul| Nouă sate au fost eliberate de sub controlul ISIS. Ce măsuri de siguranță trebuie să-și ia locuitorii din Mosul?

Pentagonul a anunțat că prima zi a vastei ofensive pentru eliberarea și recucerirea orașului irakian Mosul (nord) de sub controlul grupării jihadiste Stat Islamic (SI) s-a derulat conform previziunilor, fiind mulțumit de rezultate chiar dacă este vorba despre o operațiune dificilă ce ar putea dura câteva luni.

Premierul Irakului a anunțat luni dimineață că forțele irakiene, sprijinite de cele 60 de țări ale coaliției internaționale împotriva SI, au declanșat luni ofensiva pentru recucerirea celui de-al doilea oraș ca mărime din Irak, Mosul, ultimul bastion al grupării jihadiste în această țară.

„Până acum, prima zi s-a derulat așa cum a fost prevăzut. Încă de la prânz, forțele irakiene aproape își atinseseră obiectivul zilei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Peter Cook, în cursul unei conferințe de presă.

Comandantul general al forțelor Peshmega (n.r.- lupătorii kurzi) a emis, de asemenea, un comunicat în care a anunțat cum a decurs prima zi de ofensivă. Acesta a anunțat că nouă sate din Mosul, Baskhira, Tarjala, Kharbat Sultan, Karbirli, Bazgirtan, Shaquli, Badana Bchuk, Badana Gawre și Shekh Amir au fost eliberate și au preluat controlul și pe drumul Erbil-Mosul. Acesta a anunțat că marți continuă operațiunea în coordonare cu forțele irakiene și că 17 poziții ale Statului Islamic au fost lovite de raidurile coaliției, informează site-ul irakian Rudaw.

President @masoud_barzani addressee local, regional and intl press outlets about Peshmerga-led offensive in Khazir. #FreeMosul #Breaking pic.twitter.com/rnUampNVlW

Comandantul a mai declarat că forțele Peshmega au fost atacate cu mașini capcane și kamikaze și au pierdut cinci soldați kurzi, iar alți cinci au fost răniți. Cu toate acestea, el a precizat că au reușit să facă față rezistenței militanților ISIS.

#Peshmerga forces engang with a ISIS terrorists hiding in a tunnel and eventually blows himself up. #FreeMosul pic.twitter.com/OUqwjqdJ9C

— Peshmerga News (@PeshmergaNews) 17 octombrie 2016