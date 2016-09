Tatăl unui bebeluș care a murit, din cauza unei infecții cu pioceanic, la scurt timp după naștere la Maternitatea din Suceava a fost șocat de reacția medicilor după moartea copilului.

Vasile Haidamac, tatăl bebelușului care a murit la începutul acestui an la 27 de ore după naștere, a fost întrebat de medici dacă nu pot să-i ardă copilul.

„Ştiţi ce mi s-a zis luni dimineaţă? ”A, copilul cela mort. Nu vreţi să ne lăsaţi copilul să îl ardem?”. Am rămas şocat, a fost un moment cumplit, un şoc, nici acum nu-mi revin! Nu pot să uit fraza aia. Elena, soţia mea, e şi astăzi foarte tulburată, de aceea nu vorbeşte şi ea cu dumneavoastră”, a declarat tatăl bebelușului, conform tolo.ro.

„După ce mi-am revenit din şoc le-am zis că să nu ardă ei pe nimeni şi că vreau să i se facă lui Vasile (copilul său, n.r.) autopsia că să aflăm de ce a murit. Aşa am aflat că a avut piocianic. Ei au zis că e de la naştere. Asta să se afle în tribunal!”, a povestit Vaile Haidamac.

Părinții nu au fost lăsați să vadă copilul

Copilul s-a născut la dată de 25 februarie 2016 şi avea 3,9 kilograme. Părinţii săi nu au reușit să-l vadă niciodată, deoarece primiseră interdicție de la personalul spitalului, conform tatălui copilului.

„A două zi după naştere, când am sunat la spital am auzit pe fundal: ”Trebuie să-l botezaţi repede pe copil!”. Am ajuns repede la spital! ”Fiul dumneavoastră e în stare proastă”. Lăsaţi-mă să-l văd! Aşa le-am zis. ”Nu puteţi să-l vedeţi că e intubat”. Nu ne-au permis să-l vedem pe copil nici viu şi nici când a murit. Vineri a murit. Era week-end. L-au dus la morgă Spitalului Judeţean şi, pentru că era închis, pînă luni nu l-am putut vedea.”, a declarat Vasile Haidamac, conform sursei citate.

Acesta susține că a depus plângere penală. „Apucasem să îi fac lui Vasile certificat de naștere. I-am facut și certificat de naștere și certificat de deces. Vasile Emilian Haidamac a fost cetățean român! Două zile, dar a fost cetățean român. A avut drepturi, cine i le-a încălcat să plătească!”, a adăugat vasile Haidamac.