Biletele la meciul Mayweather – McGregor se pun în vânzare astăzi, la ora 20.00 (ora României). Tichtele de acces au prețuri cuprinse între 505 dolari și 10.0005 dolari și vor fi comercializate prin intermediul portalului Ticketmaster.

În altă ordine de idei, celebrul Mike Tyson, fostul campion mondial al greilor, a fost rugat să comenteze meciul dintre Floyd Mayweather și Conor McGregor, care se va disputa pe 26 august. “McGregor va fi ucis. Am înnebunit când am aflat că se vor bate după regulile boxului, pentru că am crezut că îi vor permite să folosească procedee din artele marțiale mixte. La urma urmei, asta era curiozitatea tuturor, nu? Să vadă dacă boxerul îl poate învinge pe tipul din MMA”, a declarat fostul mare pugilist.

Tyson crede că McGregor va fi bătut măr

“McGregor s-a pus într-o poziție în care va fi bătut măr, pentru că adversarul său asta a făcut încă de când era copil. McGregor nu poate să folosească lovituri din MMA, așa că n-are nici o șansă. A acceptat niște reguli potrivite pentru cel mai mare fraier din istoria boxului. Dacă l-aș fi înfruntat eu, i-aș fi permis să lovească cu piciorul și cu genunchiul”, a mai spus Mike Tyson, citat de Sports Illustrated.

Poate te interesează și Melodie în memoria Denisei Manelista. Versuri sfâșietoare | VIDEO