Furnizorii de energie ”s-au lăcomit” pentru că nu au semnat contracte pe termen lung cu producătorii de electricitate, iar Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) nu le va recunoaște în tarife greșelile acestora, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, într-un interviu pentru Libertatea.

Reamintim, prețul energiei a ajuns pe OPCOM – bursa de energie – și la 570 de lei pe MWh, de trei ori peste nivelul mediu comparativ din ultimii ani. Cauza o constituie scăderea producției hidro, ca urmare a secetei, și a producției fermelor eoliene, ca urmare a caniculei.

Dacă prețurile acestea mari s-ar menține, iar autoritățile nu vor lua măsuri, populația ar urma să plătească facturi mai mari cu 30-40% de la finele anului.

Situația este atât de gravă, încât Electrica a cerut autorităților să plafoneze prețul energiei. Aceasta s-a scumpit deja cu 8% de la 1 iulie, ca urmare a crizei energetice din iarnă.

Din ianuarie 2018 populația va plăti 100% prețul pieței la energie, în urma procesului de liberalizare impus de către Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Însă Chirițoiu spune că ANRE va recunoaște doar prețul energiei de pe piața contractelor pe termen lung, nu și fluctuațiile puternice din această vară.

Iată principalele declarații ale președintelui Consiliului Concurenței pe această temă:

*Momentan este o dramă pe care o trăiesc furnizorii. Şi parte din vină, din păcate trebuie să o spun, le revine lor. Pentru că s-au lăcomit anul ăsta. Au procedat corect că au încheiat contracte pe termen lung cu consumatorii lor, cu preţuri fixe, ceea ce e foarte ok, dar nu au avut grijă să-şi încheie şi contracte de aprovizionare pe durate la fel de lungi. Au mizat că pot să cumpere pe piaţa de termen scurt, Piaţa pentru de Ziua Următoare (PZU), unde de obicei preţurile erau mai mici decât la piaţă contractelor pe termen mai lung, deci au crezut că pot să facă o speculaţie şi să se aprovizioneze mai ieftin de pe Piaţa pentru Ziua Următoare.

*Anul acesta tendinţele s-au inversat şi din cauza condiţiilor climaterice pe care le-aţi menţionat, şi cele din vara şi cele din iarnă, piaţa pe termen scurt a devenit mai scumpă decât piaţa pe termen lung şi au fost obligaţi să vândă curentul mai ieftin decât pot să-l cumpere de pe piaţă, ceea ce-i nemulţumeşte şi înţeleg. Dar repet, mare parte este vina lor. Şi sper să fie o lecţie pe care o învaţă acum, că nu trebuie să îţi asumi riscuri în mod stupid, şi dacă ai contracte la vânzare pe termen lung, trebuie să ai grijă să ai contracte de aprovizionare pe termen lung.

*Trebuie să facem să fie mai atractive contractele astea pe termen lung, decât piaţa pe termen foarte scurt. Eu nu văd o problemă în fluctuaţiile astea mari de preţ. Nu sunt numai creşteri, sunt şi scăderi. Ieri aveam cea mai ieftină energie din Europa pe Piaţa de Ziua Următoare. De-asta sunt foarte mari şi e firesc că în funcţie de cum bate vântul să am fluctuaţii mari de preţ. Problema este că prea mult din consumul economiei româneşti vine de pe Piaţa pentru Ziua Următoare. Dacă grosul consumului ar fi acoperit prin contracte pe termen mai lung şi doar corecţii minore s-ar face prin piaţa pe termen scurt, atunci volatilitatea asta nu ne-ar crea o problemă.

*Dacă ne-am duce 80% contracte pe termen lung şi lăsăm pe PZU la undeva 10, sub 20%, cred că riscul să avem un impact în economie ar fi mult diminuat.

Investigație pe energie

*Monitorizăm situaţia. Asta este ceea ce facem. Încă din iarnă, când a fost prima creştere de preţuri. Am lansat un exerciţiu de a observa ceea ce se-ntâmplă în piaţă, de a strânge date. Deci cam ce făceam la benzină de ani de zile, am început să facem şi la electricitate. Am devenit mult mai atenţi la variaţiile preţului pe electricitate. Am început o serie de întâlniri cu ANRE că să ne conjugăm capacităţile de analiză şi mijloacele de intervenţie. Am avut discuţii cu Ministerul (Energiei). Propunerile noastre astea sunt.