Locuiesc în acest bloc din anii 70. După 1990, am cumpărat apartamentul, inlcusiv cota aferentă de teren de sub imobil. În perioada 1984-2012 am fost preşedintele asociaţiei. În urma unui accident, a trebuit să renunţ. Acum, noul preşedinte mă pune să plătesc, pe lângă celelalte sume de bani, 26 de lei pe lună, pentru o boxă de la subsol, pe care o folosesc dintotdeauna. Este legal? (Berceanu Nicolae, Bucureşti)

Răspunde Av Adrian Cuculis: Dacă boxa este în folosinţa dumneavoastră exclusivă, după cum se înţelege din ceea ce ne relatați, este normal să achitaţi şi o anumită sumă, reprezentând cheltuieli de întreţinere pentru această boxă. În situaţia în care era în folosinţă comună, întreţinerea se împărţea proporţional, la numărul de persoane, respectiv, apartamente din bloc. Probabil, în perioada în care dumneavoastră ați fost președintele asociației, ați stabilit alte reguli, desigur, în adunarea generală a proprietarilor/locatarilor, cu majoritate de voturi, așa cum se procedează, potrivit legii.

