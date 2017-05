Bucharest Summit, cel mai mare târg al industriei porno este organizat la finalul lunii mai. Un fost antrenor al naționalei României e co-organizator la cel mai mare târg al industriei XXX din lume? Evenimentul lui Tudor Șimon are loc la București, vin 1.000 de staruri porno!

Între 30 mai si 2 iunie, hotelul Radisson Blue din București va găzdui evenimentul ”Bucharest Summit”, cel mai mare târg al industriei de adult videochat din lume.

Aproximativ 1.000 de staruri porno din România și din toată lumea vor participa la avest eveniment, precum și proprietari de site-uri videochat și cu conținut adult. Se vor acorda zeci de distincții: Romanian Cam Studio of the year, Studio Model of the year, Best Freemium Live Cam Site, Live cam site of the year etc.

Bucharest Summit, cel mai mare târg al industriei porno cu buget de 620.000 de euro

Oaspetii vor avea la dispozitie sărituri cu parașuta, curse de mașini, concursuri de tras cu arma și multe alte distracții costisitoare.

Sponsorul principal a contribuit cu 120 000 de euro pentru acest eveniment, în imp ce alți sponsori au plătit, conform informațiilor de pe site-ul www.bucharestsummit.com un total de peste 500 000 de euro.

În spatele acestui eveniment se află Evelina Cârlan, însă discuțiile de pe un forum ce dezbate videochat-ul adul, spun că adevăratul organizator este Markus Ardelean, patronul studiourilor de videochat PRO, AVC si HAPPY, care avut probleme cu legea în dosarul Pro Studio.

Co-organizator ar fi Tudor Șimon, despre care Gazeta Sporturilor a scris un material cu tema: ”Tudor Șimon, fostul selecționer al naționalei României de minifotbal, e regele videochat-ului”!

”Descurcați-vă dumneavoastră cu informațiile acestea și verificați-le! Am mai vorbit cu unii colegi ai dumneavostră pe acest subiect și au scris ce au vrut ei”, a fost reacția lui Tudor Șimon, care, apoi, a închis telefonul.

Tudor Simon, campion european cu tricolorii în 2015



Tudor Șimon a fost, până la finele lui ianuarie, selecționerul echipei naționale de minifotbal a României, o competiție rezervată amatorilor și reglementată la nivel internațional de Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Cu Tudor Șimon pe bancă, naționala României a obținut ultimul dintre cele șase titluri europene consecutive, apoi a ratat laurii la ediția din Ungaria, 2016.

Tudor Șimon și-a dat demisia prin mail. Tudor Șimon este patron, antrenor și jucător la echipa Tazmannschaft București, o echipă care are mulți jucători foarte buni, dar care stă rău în clasament din cauza unei potlogării: l-a folosit pe Răzvan Radu, jucător neeligibil, iar sancțiunea a fost să piardă 6 meciuri la ”masa verde”. Între timp, și-a făcut echipă și în Ilfov, cu care speră să ajungă la faza finală pe țară. ”Verificați Dvs. această informație, nu fac nici o declarație pe această temă”, a spus Șimon, contactat de Libertatea.



Tudor Șimon manageriază o firmă care este un provider important de videochat din România, care are cinci ”puncte de lucru”. Din aceste centre se oferă plăceri sexuale online clienților din întreaga lume. Șimon a și recunoscut că fetele oferă activități explicite, dar a promis că vrea să schimbe profilul afacerii, fetele să ofere doar un soi de ”terapie psihică”.

125 de studiouri, 660 de modele!

Pe lista firmelor și vedetelor porno participante la eveniment sunt ”peste 125 de studiouri si 660 de modele”. Organizatorii țin secrete numele de familie și denumirea completă a societăților comerciale care prestează astfel de activități (ANAF și Poliția ar putea pune întrebari despre eveniment și despre activitatea economică și fiscală a acestora).

Un fost antrenor al naționalei României e co-organizator la cel mai mare târg al industriei XXX din lume? Gala, exact de Ziua copiilor!

Organizatorii au programat gala porno chiar de 1 iunie, Ziua copiilor, care vor fi probabil prezenți în numar mare în hotel și anexele acestuia.