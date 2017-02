Bucureştiul are cel mai aglomerat trafic auto din Europa

Un studiu recent realizat de producătorul olandez de GPS-uri TomTom arată că România ocupă locul cinci în topul celor mai aglomerate orașe din lume, privind traficul, în timp ce la nivel european se află pe primul loc.

Clasamentul a fost realizat în 390 de orașe din 48 de țări, de-a lungul anului 2016, contorizând traficul la orele de vârf, dar și de-a lungul întregii zi. Astfel, Mexico City se află pe primul loc în topul orașelor cu cel mai aglomerat trafic, pe locul doi se află Bangkok, Thailand, fiind urmat de Jakarta ( Indonezia) și de Chongqing (China).

Bucureştiul (România) se află pe locul al cincilea în clasamentul mondial al oraşelor cu cel mai aglomerat trafic auto în timpul orelor de vârf, cu un nivel de congestie de 50% în 2016, în creştere cu 7 puncte procentuale faţă de 2015 şi cu 11 procente faţă de 2011, potrivit studiului, acesta fiind însă cel mai aglomerat oraș din Europa.

Un motiv pentru care Bucureştiul se numără printre cele mai aglomerate oraşe din lume îl reprezintă lucrările de infrastructură desfăşurate în Capitală. Cea mai aglomerată zi din 2016 a fost ziua de 5 decembrie, iar bucureștenii petrec în medie 57 minute pe zi în plus față de condiții normale de trafic și 218 ore în plus pe an. La orele de vârf situația este și mai gravă, dimineața pierzând cu 90% mai mult timp în trafic decât în condiții normale, iar seara cu 98% mai mult.

Moscova se află anul acesta pe locul 13, deși în anii trecuți a ocupat locuri mai fruntașe, însă congestia din trafic s-a mai redus după ce oficialii oraşului au implementat noi reguli de parcare, în timp ce Thailanda ca și multe alte orașe mari a devenit victima propriului succes. Crescându-și economia și populația, a crescut, de asemenea, și traficul.

