Curtea de Apel Bucureşti nu este de acord ca medicul chirurg Gheorghe Burnei să revină în sala de operaţii şi a desfiinţat decizia recentă a Tribunalului Bucureşti care modifica parţial controlul judiciar al acestuia.

Judecătorii Cruţii de Apel Bucureşti au admis, joi, contestaţia procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi au stabilit ca medicul Burnei să rămână cu interdicţia de a profesa, respectiv de a primi pacienţi şi de a efectua operaţii.

Decizia de joi este definitivă astfel că medicul rămâne cu măsura controlului judiciar neschimbată.

Săptămâna trecută, Tribunalul București i-a ridicat medicului Gheorghe Burnei interdicția de a profesa într-un spital de stat, însă decizia nu a fost una definitivă.

Gheorghe Bunei a declarat, după ce a aflat această decizie, că nu a cerut niciodată bani de la pacienți și că ori de câte ori i s-au oferit, a refuzat. Referitor la perioada în care a avut interdicție să profeseze, chirgurgul a spus că „a fost un coșmar” și că ortopedia este viața lui.

„Nu am condiționat niciodată actul medical. Am refuzat constant ceea ce toți pacienții și rudele acestora oferă în toate spitalele din țară. Dacă aceștia au lăsat bani, din proprie inițiativă, deseori și fără știrea mea, i-am folosit pentru a cumpără mâncare pentru cadrele medicale, care stăteau alături de mine în operații, peste program. În mod normal eu trebuia să fiu activ de la 8 la 13, în fiecare zi… pe când eu eram zilnic prezent la spital de la 6-7 dimineață până la puțin oră 17:00, deseori până la miezul nopții. Trebuia să fac în jur de 15 consultații și 1-2 operații pe săptămână, iar eu îmi făceam normă lunea. Nu am făcut medicină pentru bani și nu am cerut niciodată nimic de la nimeni. Ortopedia este viață mea! Ultimele 8 luni au fost un coșmar… pentru că totul este ireal de nedrept. Însă, chiar și în aceste momente de grea încercare, să știți că nu regret decizia de a rămâne în țara mea și de a-mi aduce contribuția salvând mii de copii și aducând economii de milioane de euro Casei de Asigurări de Sănătate și românilor operați, care altfel ar fi trebuit să plătească o parte din costurile cu spitalele din străinătate. Decizia de vineri a Tribunalului este o prima dovadă că adevărul iese la iveală și am încredere că mi se va face dreptate atât mie, cât și tuturor doctorilor sau asistentelor, care pot fi acuzați în orice moment de luare de mită”, a spus Gheorghe Burnei.