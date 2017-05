Câştigătorul concursului pentru noul logo al Capitalei a fost validat, în condiţiiile în care nu au apărut sesizări de plagiat sau de asemănare cu alt logo existent.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Bucureşti, decizia juriului a rămas definitivă, după ce lucrarea aleasă, care aparține lui Alexandru Nenciu, a fost expusă public de către organizatori timp de o săptămână, interval în care puteau fi făcute sesizări privind originalitatea acesteia sau similitudinea cu alte logo-uri existente, conform Digi 24.

Înmânarea premiului şi semnarea contractului de cesiune a drepturilor de autor vor avea loc în perioada următoare.

Iniţial, fusese ales câştigător un designer din Timişoara, Narcis Teodor Lupou, însă lucrarea sa a fost descalificată pentru că seamăna cu unul dintre logo-urile oraşului Taipei.

„Cu ceva timp înainte de a fi deschis concursul, prin februarie, am aflat de pe Internet de concurs. Am fost entuziasmat, pentru că genul acesta de brief (n.r. concept, ce-şi doreşte clientul) nu l-am mai văzut niciodată în România, genul de brief de identitate vizuală a unui oraş, pentru mine a fost o chestie inedită, o provocare şi m-a inspirat foarte mult. Am început procesul de brainstorming (tehnică de gândire creativă – n.r.), de adunare a ideilor încă de atunci aşa, vag, dar consecvent şi către final am restrâns aria inspiraţională, strict axată pe istoria culturală a oraşului şi pe elementele lui definitorii, căci asta am căutat în brainstorming”, s-a apărat, ulterior, Narcis Teodor Lupou.