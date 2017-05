La cea de-a 70-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, 19 filme au intrat în competiția pentru a câștiga râvnitele premii. În cadrul ceremoniei de închidere, de duminică seara va fi desemnat câștigătorul Palm d’Or 2017 și a celorlalte premii din competiția oficială a festivalului. Anul acesta, niciun film românesc nu este pe lista scurtă a celor mai bune filme

Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2017 se va încheia duminică seara, după 12 zile în care Coasta de Azur a devenit centrul cinematografiei mondiale, iar vedetele și cinefilii din toată lumea au luat cu asalt orașul din sudul Franței pentru a se bucura de spectacolul oferit de cel mai important festival de film din lume.

În competiția oficială au fost înscriese 19 filme, dintre acestea urmând să fie ales de către juriu câștigătorul râvnitului Palm d’Or, cel mai important premiu al competiției, dar și câștigătorii celorlalte premii.

Lista nominalizătilor:

”The Meyerowitz Stories” de Noah Baumbach

”In the fade/ Aus Dem Nichts” de Fatih Akin

”Okja” de Bong Joon-Ho

”120 Battements par Minute” de Robin Campillo

”The Beguiled” de Sofia Coppola

”Rodin” de Jacques Doillon

”Happy End” de Michael Haneke

”Wonderstruck” de Todd Haynes

”Le Redoutable” de Michel Hazanavicius

”The Day After/ Geu-Hu” de Hong Sangsoo

”Radiance/ Hikari” de Naomi Kawase

”The Killing of a sacred deer” de Yorgos Lanthimos

”A gentle creature” de Sergei Loznitsa

”Jupiter’s moon” de Kornél Mandruczo

”L’Amant Double” de François Ozon

”You Were Never Really Here” de Lynne Ramsay

”Good Time” de Benny Safdie & Josh Safdie

”Loveless/ Nelyubov” de Andrey Zvyagintsev

”The Square” de Ruben Ostlund

Favoriții criticilor

Cu doar câteva ore înainte de ceremonia de închidere, care este programată să înceapă la ora 20.00 (ora României), criticii de film au realizat o listă scurtă cu favoriții pentru Palm d’Or, dar și pentru celelate premii.

Presa franceză scrie că, cel mai probabil, câștigătorul marelui premiu va fi ales dintre „You were never really here” – Lynne Ramsay (Marea Britanie), ” Loveless/ Nelyubov” – Andrey Zvyagintsev (Rusia) şi „120 battements par minute” – Robin Campillo (Franţa).

Se vorbește însă și despre filme de la care cinefilii și criticii aveau așteptări foarte mari și care au dezamăgit: peliculele „In the fade” – Fatih Akin, „La Lune de Jupiter” – Kornél Mundruczó şi, într-o anumită măsură, cel al dublului premiat cu Palme d’Or, Michael Haneke – „Happy end”.

În ceea ce privește premiile de interpretare masculină, favoriți sunt considerați Joaquin Phoenix pentru rolul din „You were never really here”, Jean-Louis Trintignant, 86 de ani, pentru interpretarea din ”Happy End” și tânărul argentinean Nahuel Pérez, care a interpretat un militant radical bolnav de Sida în „120 battements par minute”.

La actrițe, mulți criticii au fost impresionanți de felul în care a interpretat Diane Kruger rolul unei femei care se răzbună pe teroriștii care i-au ucis soțul și fiul în „In the fade”. Dar și interpretarea actriței ruse Vassilina Makovtseva din „Une femme douce” al ucraineanului Sergueï Loznitsa a lăsat impresii puternice, la fel ca și în cazul compatrioatei acesteia, Mariana Spivak, pentru rolul mamei din ”Loveless/ Nelyubov”.

Regina ediției de anul acesta a Festivalului de la Cannes a fost, însă, fără doar și poate Nicole Kidman. Ea a apărut în patru proiecte prezentate la festival, din care două în competiția oficială, „Les proies”, de Sofia Coppola şi „Mise à mort du cerf sacré”, de Yorgos Lanthimos, iar criticii consideră acest lucru o dovadă a noii dimensiuni a talentului starului australian.

Cine va impresiona însă juriul prezidat de Pedro Almodovar şi format din actorii americani Will Smith şi Jessica Chastain, regizorul italian Paolo Sorrentino, coreanul Park Chan-wook, nemţoaica Maren Ade şi franţuzoaica Agnès Jaoui rămâne de văzut duminică seara.

Premiile din competiţia oficială:

Palme d’Or

Marele Premiu al Juriului

Premiul Juriului

Premiul pentru regie

Premiul pentru scenariu

Premiul pentru interpretare masculină

Premiul pentru interpretare feminină

Caméra d’Or

Palme d’Or pentru scurtmetraj

Palme d’Or onorific

România, reprezentată de Cristian Mungiu

România a fost reprezentată la Festivalul de Film de la Cannes 2017 de regizorul Cristian Mungiu, care este preşedintele Cinéfondation şi al secţiei de scurt-metraje, precum și de Romanian Short Waves, un spaţiu dedicat întâlnirilor, schimburilor şi promovării filmelor de scurt metraj în cadrul Short Film Corner, de CINETic Initiatives, care se prezintă cu proiectul ”The Romanian VR Showcase”, în cadrul pavilionulului românesc din Marché du film.

În plus, regizorul Alexander Nanau a fost alături de echipa filmului ”Nothingwood de Sonia Kronlund”, la proiecţia acestuia, în cadrul secţiunii paralele Quinzaine des Réalisateurs.