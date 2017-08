Cât costă rechizitele, ghiozdanul și uniformele pentru noul an școlar 2017-2018. Părinții și bunicii au intrat deja în febra cumpărăturilor de rechizite pentru scoală, în condițiile în care mai sunt doar două săptămâni până la începerea noului an școlar. Și, ca în fiecare an, micile și marile magazine deja s-au pregătit și au rafturile pline de oferte pentru tot ce are nevoie un copil care urmează să mergă la școală. (Citeşte AICI toate informaţiile despre noul an şcolar).

Ofertele pentru rechizitele scolare sunt pentru toate buzunarele, astfel că, dacă știți unde să mergeți să căutați, veți găsi tot ce-i trebuie unui elev. Libertatea a mers într-un mare magazin, dar și într-un magazin de cartier din mediul rural, pentru a face o comparație și a vedea de câți bani aveți nevoie pentru a-l echipa pe cel mic pentru noul an școlar.

Cât costă «un plin» de rechizite școlare

Pentru început avem nevoie de un ghiozdănel și veți găsi și 8 lei bucata, dacă mergeți într-un mare magazin. De asemenea, dacă vreți ceva mai colorat sau mai vesel, prețurile pornesc de la 30- 35 de lei și pot să treacă și de 120 de lei, dacă este tip troller.

Penarul are și el un preț, care variază între 7-8 lei și 27-28 de lei, în funcție de ce vreți să conțină și cum să arate. De preferat să căutați un penar cu mai toate rechizitele pentru că, luate separat, vor ajunge să vă coste ceva mai mult.

Caietele, cele mai simple, costă undeva la 20 de bani bucata și sunt ideale pentru cei din clasele primare, iar dacă punem câte 5 caiete pentru aceștia, ajungem să mai dăm din start încă doi lei pentru ele. Dacă optați pentru caiete personalizate pentru fiecare materie în parte, atunci acestea sunt de vreo 5-6 ori mai scumpe, ajungând ca prețul unuia să fie de cel puțin un leu.

Prețul caietului mai depinde și de numărul de file al acestuia, așa că, fiind de 80-100 de file, va avea un preț care ajunge să coste 3-4 lei.

În cazul în care doriți ca toată trusa de geometrie să fie una din metal, atunci va trebui să scoateți din buzunar circa 28-30 de lei. Creioanele luate separat ajung să coste 30 de bani bucata, iar gumele de șters, între 70 de bani și 3 lei. O riglă este doar 60 de bani, luată separat, dar într-un penar de până în 10 lei aveți deja toate acestea.

Uniforma pentru cei mici, în cazul în care școala are astfel de cerințe, este între 50 și 150 de lei pentru fețite și peste 100 de lei pentru băieței.

La un simplu calcul, dacă nu aveți pretenții la rechizite, pentru a face ghiozdanul unui elev aflat în clasele primare ajunge să coste mai puțin decât alocația lunară de 82 de lei, dacă nu punem la socoteală hăinuțele.

Magazinele mici au rechizite mai scumpe

Și dacă de atâți bani e nevoie pentru rechizitele unui elev de la oraș, în mediul rural părinții mai țin cont și de alte considerente. “La noi încă nu au început să vină copiii, pentru că mai așteaptă să vadă dacă primesc de la primărie un rucsac cu rechizite, așa cum au primit în ultimii ani. În plus, părinții mai așteaptă să vadă cererile școlilor, pentru a putea face liste. În zilele următoare vor veni părinții cu listele și ne aduc câte o foaie A4 plină cu rechizitele de care au nevoie”, ne-a declarat Gabriela Buzoianu, manager de magazin în Negru Vodă.

Legea apelor minerale se modifică din motive de sănătate publică: ”Apa de consum îmbolnăvește populația”